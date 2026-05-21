Motorola Solutions anuncia la designación de Luciano Campolonghi como nuevo Country Manager Argentina y Director de Territorio para el Cono Sur de Latinoamérica (SoLA), región que abarca Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Perú. Desde esta posición, tendrá la responsabilidad de liderar la estrategia de crecimiento y consolidación del negocio en mercados críticos como seguridad pública, defensa, minería, transporte y oil & gas.

Campolonghi es ingeniero en electrónica, egresado de la Universidad Tecnológica Nacional de Argentina y cuenta con más de 20 años de experiencia en la industria tecnológica y de telecomunicaciones. Se incorporó a Motorola Solutions hace más de una década, donde ha ocupado distintos roles en áreas de preventa regional, consolidando una visión estratégica de los desafíos operativos de cada mercado.

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En su nuevo rol, estará enfocado en impulsar la adopción del ecosistema integral de soluciones de seguridad de Motorola Solutions, que combina comunicaciones críticas, videoseguridad, centros de comando y control y servicios administrados. Además, será responsable de velar por el cumplimiento de las normativas locales en cada uno de los países a cargo, así como de fortalecer el posicionamiento de la compañía como aliado estratégico tecnológico para organismos de seguridad pública y empresas privadas.

Motorola Solutions ofrece tecnología de vanguardia que permite a las agencias de seguridad pública, servicios de emergencia y empresas locales proteger a las personas, propiedades y lugares, contribuyendo así a un mundo más seguro y conectado. Algunos clientes que en estas 3 décadas han elegido la marca son en gobierno y seguridad pública: Las Fuerzas Federales (PFA, GNA, PNA, PSA), Provincia de Buenos Aires, Provincia de Santa Fé, Provincia de Córdoba, entre otras. También ha sido aliado tecnológico de empresas, desde las más grandes del país hasta Pymes, de distintos sectores y mercados como: minería (Exar, Jose Maria), oil & gas (Oldelval, Tecpetrol), utilities (Enersa), transportes (SOFSE, TRP, AuSol), manufactura (GM, Toyota), construcción (C. Avellaneda, Loma Negra), puertos (La Plata), retail (Walmart).

RM