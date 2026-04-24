Motorola lanza en Argentina la nueva FIFA World Cup 26 Collection

En la antesala del Mundial FIFA 2026, Motorola redobla su estrategia de posicionamiento en el segmento premium con el desembarco en la Argentina de la FIFA World Cup 26 Collection, una línea de smartphones que combina diseño de alta gama, tecnología de punta y la estética del fútbol global.

Como socio oficial de smartphones del torneo, la compañía presenta dos modelos: el motorola razr fold y el motorola edge 70 fusion, ambos atravesados por un diferencial claro en el mercado local: detalles chapados en oro de 24 quilates y una narrativa que busca capitalizar la pasión futbolera como activo cultural y comercial.

La jugada no es menor. En un contexto donde la diferenciación en hardware se vuelve cada vez más incremental, Motorola apuesta a la experiencia simbólica del producto: dispositivos concebidos no solo como herramientas tecnológicas, sino como objetos de colección para fanáticos.

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El motorola razr fold FIFA World Cup 26 Collection encarna esa lógica. Con un diseño plegable que incorpora patrones en relieve inspirados en la textura del juego y el logo oficial del torneo con acabado en oro, el equipo apunta a un consumidor que valora tanto la innovación como la exclusividad. En términos técnicos, suma una pantalla externa de 6,6 pulgadas y una interna LTPO 2K de 8,1”, además de un sistema de triple cámara de 50 MP con sensor Sony LYTIA, validado por DXOMARK como uno de los mejores en su categoría. A esto se agrega compatibilidad con stylus, batería de alta capacidad y grabación en Dolby Vision.

Por su parte, el motorola edge 70 fusion FIFA World Cup 26 Collection busca equilibrar diseño distintivo con rendimiento. Su estética remite directamente al balón de fútbol, con una cubierta tipo cuero y detalles dorados, mientras que en lo técnico incorpora una pantalla curva de 144 Hz con certificación Pantone y el sensor Sony LYTIA 710, con foco en fotografía, inteligencia artificial y durabilidad.

Ambos modelos integran además una capa de software temática: desde fondos y sonidos oficiales hasta herramientas vinculadas al torneo y acceso preinstalado a la app de la Copa del Mundo, reforzando la idea de ecosistema y experiencia extendida más allá del dispositivo.

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En términos comerciales, la propuesta también se adapta al mercado local. El razr fold se ofrece a $3.999.999, con financiación de hasta 18 cuotas sin interés, mientras que el edge 70 fusion parte de $999.999, en hasta 12 cuotas. La distribución incluye tienda online oficial, flagship stores y puntos de venta propios.

La estrategia de Motorola parece clara: capitalizar uno de los eventos deportivos más masivos del planeta para reposicionarse en la gama alta, apelando a una combinación de diseño aspiracional, branding global y financiación local. En un mercado golpeado pero aún sensible a la innovación y al símbolo, la compañía apuesta a que el fútbol —una vez más— haga su magia.

RM