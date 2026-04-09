Un clásico argentino ahora es un sabor de papa frita

En Argentina, el asado es mucho más que una comida: es un ritual social profundamente arraigado en la cultura local. Distintos estudios de hábitos de consumo indican que 8 de cada 10 argentinos participa de asados de manera frecuente y que se trata de una de las experiencias gastronómicas favoritas para compartir.

En este contexto, Lay’s presentó su nuevo sabor Tira de Asado, una propuesta que busca capturar el sabor intenso y ahumado de uno de los cortes más emblemáticos de la parrilla y llevarlo al universo de los snacks. “Con Lay’s Tira de Asado quisimos rendir homenaje a uno de los sabores que más nos representan como argentinos. Buscamos llevar esa experiencia tan característica de la parrilla a nuevos momentos de consumo, manteniendo el espíritu de encuentro que define a la marca, especialmente en un año donde el fútbol vuelve a reunir a los argentinos frente a la pantalla”, expresó Magdalena Dulbecco, Brand Manager de Lay’s Argentina.

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Si algo caracteriza al asado es la paciencia. Mientras el fuego se prende y la carne se cocina lentamente, se arma una ceremonia alrededor de la parrilla. Con Lay’s Tira de Asado, la marca captura ese momento y ese sabor emblemático y lo lleva a un formato ideal para disfrutar en previas, encuentros y en cualquier ocasión donde la expectativa sea parte del ritual.

Dentro de la categoría, las papas fritas continúan siendo el snack salado de mayor penetración en el país y uno de los elegidos para compartir en reuniones sociales, lo que convierte a los sabores inspirados en comidas locales en una de las tendencias de mayor crecimiento.

RM