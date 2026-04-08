En menos de una hora se agotó la preventa de entradas para ver a Colapinto

La exhibición de Colapinto en la Ciudad de Buenos Aires se vive con mucha expectativa y así lo hicieron sentir los miles de fanáticos del piloto argentino y del automovilismo. En menos de una hora se agotó el cupo de preventa de entradas con la tarjeta de Mercado Pago.

La venta general que comenzó el martes 7 a las 16 horas con todos los medios de pago a través de enigmatickets.com, también fue un rotundo éxito. Las entradas iniciaban desde los $80 mil y ascendían hasta los $ 185 mil. Al igual que en la preventa, los usuarios de la tarjeta de crédito de Mercado Pago podían adquirir sus tickets con hasta 3 cuotas sin interés.

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El próximo 26 de abril, el piloto argentino manejará un Fórmula 1 en las calles de Buenos Aires por primera vez en su vida, al volante del Alpine E20 con motor Renault V8, sobre un circuito callejero de 2 km que unirá Avenida del Libertador con Avenida Sarmiento, en Palermo, junto a BWT Alpine Formula One Team. Además, será la primera vez en 14 años que un auto de esta categoría recorre las calles porteñas.

El evento contará con un sector abierto y gratuito, y con espacios exclusivos a la venta —Fan Zone, Grandstands y Hospitality— que incluyen activaciones de marca, espacios interactivos y acceso a Garage Tours, además de los dos show runs oficiales con Colapinto como protagonista.

RM