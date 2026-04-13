Mastellone Hnos. lanza su leche Protein con nueva fórmula

Mastellone Hnos. anunció la renovación de su línea de leches funcionales con el lanzamiento de una nueva fórmula para su leche Protein. La nueva fórmula aporte un total de 10 gramos de proteína por vaso, además es 0% lactosa, 0% grasa y de fácil digestión.

Danone y Arcor compraron La Serenísima

Se destaca por ser una fuente de proteínas de alto valor biológico y vitamina B12. A su vez, garantiza el aporte de 9 aminoácidos esenciales, convirtiéndose en una opción completa para la nutrición diaria.

La nueva leche Protein de La Serenísima apunta a consumidores atentos a las tendencias en nutrición deportiva y bienestar, pero que a la vez requieren soluciones prácticas que puedan integrar fácilmente a su rutina diaria sumando un extra de proteínas sin resignar sabor.

RM