Maria Shipulieva Fernandez fue designada Country President para AstraZeneca Cono Sur

Maria Shipulieva Fernandez asumirá el rol de Country President AstraZeneca Cono Sur (Argentina, Chile, Uruguay, Bolivia y Paraguay), a partir del 15 de mayo de 2026 (sujeto a la aprobación de inmigración y a los plazos de reubicación), reportando a Alexandre Gibim, AVP LatAm.

Hasta este nombramiento, Fernández desempeñaba el rol de Directora de AstraZeneca Kazajistán. Durante tres años lideró una importante transformación centrada en Oncología y la expansión de la cartera total de productos, posicionando a AstraZeneca entre las principales empresas a nivel nacional. Maria aporta un profundo conocimiento de la metodología de trabajo de la compañía, una sólida experiencia y una comprobada capacidad para impulsar el potencial de las organizaciones, fortalecer el acceso al mercado y crear equipos de alto rendimiento.

La flamante ejecutiva cuenta con vasta experiencia en el liderazgo de equipos diversos, destacándose por sus excelentes habilidades interpersonales y su capacidad para inspirar la colaboración y el alto desempeño. Su estilo de liderazgo se caracteriza por ser cercano y auténtico, marcado por la pasión por su rol y una energía que impulsa a quienes la rodean.

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Maria Shipulieva Fernandez es Licenciada en Bioquímica y Medicina Molecular de la Universidad de Essex y tiene una Maestría en Antropología y Desarrollo en London School of Economics and Political Science. Además, durante los últimos 12 años, ha trabajado como voluntaria en la gestión de la recaudación de fondos para organizaciones sin fines de lucro y en la promoción de imagen de ONGs.

AstraZeneca Cono Sur, adicionalmente, reconoce el gran trabajo realizado por Candelaria Alonso como Country President Interina en Cono Sur. Candelaria continuará en su rol de Directora de Acceso y Comercial Cono Sur.

RM