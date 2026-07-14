DHL Global Forwarding designa nuevo CEO para Argentina, Chile, Perú y Ecuador

DHL Global Forwarding anunció la designación de Eduardo Rodrigues como nuevo CEO PAC, que comprende los países Argentina, Chile, Perú y Ecuador. Este cargo se suma a su rol actual como Country Manager en Argentina, que ocupa desde hace más de nueve años. Desde esta nueva posición, el flamante ejecutivo liderará la consolidación y expansión de la compañía en la región, adaptando su estrategia a las dinámicas cambiantes del mercado LATAM, alineando la operación con los lineamientos globales de la compañía y asegurando el cumplimiento de los objetivos proyectados para los próximos años.

"La designación de Eduardo Rodrigues como CEO para las regiones de Perú, Ecuador, Argentina y Chile tiene como objetivo potenciar el crecimiento de la división y dar continuidad al trabajo que se viene realizando. El liderazgo de un profesional que conoce de manera integral las operaciones en la región es clave para sostener la misión de la empresa", señala Erik Meade, CEO Latam, DHL Global Forwarding

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Rodríguez, con más de 20 años de experiencia en DHL Global Forwarding, se desempeña como Country Manager de Argentina, cargo que continuará ejerciendo en simultáneo con su nueva función regional. Anteriormente, ocupó el rol de Director de Marketing y Ventas en San Pablo, Gerente de Gestión de Ventas de Trade Lanes para Brasil e inició su trayectoria en la compañía en 2006 como Gerente Regional de Ventas para el sur de Brasil.

En cuanto a su formación académica, es Ingeniero Electrónico y Licenciado en Administración de Empresas con orientación en Negocios Internacionales. Cuenta con un posgrado en Logística y completó sus MBAs en la Business School São Paulo (BSP) y en Suffolk University - Sawyer Business School, en el marco de un programa conjunto entre ambas instituciones. Además, participó del Executive MBA Exchange Program en UCLA Anderson School of Management

RM