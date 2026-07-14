El fin de las calorías vacías

Durante más de medio siglo, buena parte de la industria alimentaria construyó su negocio sobre una idea simple: calorías económicas, sabrosas y preferentemente adictivas. Funcionó. Elevó marcas globales y sostuvo categorías enteras durante décadas. Hoy esa ecuación se está corriendo de eje. Ya no importa solo cuánto entra en el carrito, sino qué aporta cada bocado. El modelo de la caloría vacía está cediendo terreno frente al de la densidad nutricional.

El cambio en los hábitos de consumo se percibe en varios planos a la vez. Las grandes compañías globales están reordenando portfolios: lanzan líneas basadas en proteína, productos pensados para apetitos más chicos pero exigentes, etiquetas más limpias y snacks funcionales. Otras categorías clásicas —dulces, panificados de bajo aporte, ciertas bebidas— están viendo descender su tracción, y eso se traduce en búsqueda contrarreloj de nuevas fórmulas. No es una crisis: el consumidor demanda una recalibración profunda de la oferta.

Detrás de este movimiento conviven varias fuerzas. La primera es cultural: el bienestar físico, la longevidad y el fitness dejaron de ser una agenda de minorías para convertirse en aspiracionales para varios públicos. La segunda es regulatoria: el etiquetado frontal y los octógonos obligaron a leer lo que hasta hace poco se compraba por costumbre. Y la tercera, más reciente, es un acelerador inesperado: los nuevos medicamentos para bajar de peso, los GLP-1 (Ozempic, Wegovy, Mounjaro). En Argentina su uso recién comienza, pero a nivel global ya es masivo: cerca de 30 millones de usuarios solo en Estados Unidos, y se estima que para 2030 los hogares con al menos un usuario van a representar cerca del 35% de las ventas de alimentos y bebidas.

El consumidor que emerge —medicado o no— comparte rasgos cada vez más claros: come menos (y mejor), pone atención en el etiquetado, prioriza nuevas alternativas más saludables, busca saciedad antes que volumen y deja de tentarse con alimentos de baja calidad nutricional. En Argentina, seis de cada diez consumidores ya modificaron sus compras a partir del etiquetado frontal. En Estados Unidos, los hogares con usuarios de GLP-1 bajan su gasto en supermercado entre 5% y 8% en los primeros seis meses; y la venta de snacks salados, galletitas y golosinas cayeron alrededor de 10%.

Lo que cae son las calorías vacías. Lo que sube son los alimentos que nutren: yogures, frutas, lácteos funcionales, carnes magras, huevos, legumbres, snacks proteicos y barras de fibra. El mercado global de productos pensados para este nuevo consumidor pasa de USD 4.600 millones en 2025 a más de USD 26.000 millones en 2034; una categoría que hoy ocupa un lugar central y que hace tres años prácticamente no existía.

Las grandes compañías —globales y locales— están reescribiendo su manual al mismo tiempo. Invierten en desarrollo, suman ingredientes funcionales, simplifican fórmulas, prueban nuevos formatos. No es una transición lineal ni indolora —reformular cuesta tiempo, dinero y aprendizaje—, pero el rumbo es claro hacia la nutrición positiva: ya no se compite por calorías, se compite por valor nutricional por porción.

Para la industria argentina esto abre una gran oportunidad. Tenemos exactamente lo que el nuevo consumidor pide: carnes magras, lácteos de calidad, huevos, legumbres, pescado, granos, frutas. Materia prima de densidad nutricional de clase mundial, talento técnico, escala y vocación exportadora. El desafío es traducir esa ventaja en variedad, productos y exportaciones que conecten con esta demanda emergente. Es un terreno donde podemos jugar como protagonistas.

Estamos viviendo, sin exagerar, uno de los momentos más interesantes en décadas para la industria de alimentos. La conversación entre quien produce y quien consume nunca estuvo tan abierta: hay más información, más exigencia y más espacio para proponer. Aquel que se anime a escuchar de manera activa va a resultar fortalecido.

Los hábitos de consumo están cambiando: es la mayor invitación a innovar que recibe la industria desde la masificación del consumo. Argentina cuenta con materia prima, conocimiento y propósito. Se trata, en definitiva, de estar a la altura de las circunstancias.

*CEO de AMG, compañía especializada en ingredientes y soluciones para la industria alimentaria.