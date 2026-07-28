Se lanza por primera vez en Argentina la convocatoria a las Becas Leonardo

Con el propósito de potenciar el talento regional y dinamizar el ámbito científico, tecnológico y cultural, la Fundación BBVA ha decidido extender a América Latina su emblemático programa Becas Leonardo. Tras una sólida trayectoria de más de una década en Europa, donde ha brindado apoyo a más de 700 investigadores y creadores, esta iniciativa llegó en 2026 a Argentina, Colombia, México y Perú para fomentar la innovación y la creación de conocimiento.

Becas Leonardo es un programa que busca impulsar el talento de investigadores y creadores culturales en una etapa intermedia de sus carreras. La iniciativa promueve proyectos innovadores con potencial de impacto en el conocimiento, la tecnología, el ambiente y la cultura. En esta primera edición local, se otorgarán hasta cinco becas individuales de hasta US$ 50.000 cada una para proyectos desarrollados en Argentina. Las áreas contempladas son Ciencias de la Computación, Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial; Tecnología Limpia (Cleantech) y Biodiversidad; y Creación Literaria y Artes Escénicas.

Las Becas Leonardo están dirigidas a personas de entre 30 y 45 años, argentinas o extranjeras con residencia fiscal en el país, que presenten proyectos personales, innovadores y vinculados con las áreas definidas para la convocatoria. Los proyectos deberán tener un plazo de ejecución de entre 12 y 18 meses.

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El programa ofrece una dotación económica flexible, cuyo destino debe estar directamente asociado al desarrollo del proyecto. La iniciativa permite financiar necesidades vinculadas con su implementación, como equipamiento, materiales, colaboraciones, experimentos, desarrollo de prototipos, movilidad, edición, publicación u otros gastos justificados dentro del plan de trabajo.

La selección estará a cargo de comisiones evaluadoras integradas por expertos de reconocido prestigio en cada una de las áreas de la convocatoria. Las solicitudes serán evaluadas a partir de dos criterios: por un lado, el perfil curricular y las realizaciones previas del postulante; por otro, la originalidad y el carácter innovador de la propuesta presentada.

“Con la llegada de las Becas Leonardo a Argentina, reafirmamos nuestro compromiso con el conocimiento como motor de progreso económico, social y cultural. Esta convocatoria busca acompañar a investigadores y creadores en un momento decisivo de sus carreras, con el respaldo necesario para desarrollar proyectos originales, ambiciosos y con impacto. Apostar por el talento argentino es también apostar por nuevas ideas, soluciones y expresiones capaces de proyectarse hacia el futuro”, señaló Camila Staffora, Principal Manager de Negocio Responsable de BBVA en Argentina.

Las postulaciones podrán realizarse exclusivamente a través del formulario digital disponible en programaleonardo.com hasta el 21 de septiembre de 2026 a las 17:00 h de Argentina (GMT-3). La resolución de la convocatoria se hará pública a partir del 1 de febrero de 2027.