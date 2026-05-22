Workplace by IRSA impulsa el ecosistema de innovación y tecnología de Polo Dot

Workplace by IRSA se consolida como el corazón del ecosistema de innovación y tecnología de Polo Dot, el desarrollo urbano de usos mixtos impulsado por Grupo IRSA en Buenos Aires. Concebido para acompañar las nuevas dinámicas laborales, el edificio reúne empresas tecnológicas, espacios de bienestar, formación ejecutiva y experiencias orientadas al futuro del trabajo.

Ubicado dentro de Polo Dot, el complejo reúne oficinas corporativas, propuestas comerciales y espacios de encuentro pensados para las nuevas dinámicas urbanas. Allí, Workplace by IRSA se consolidó como un punto de referencia para empresas vinculadas a tecnología, fintech e innovación.

Compañías como Pomelo, Cashea, Ripio, Geopagos, Producteca, Tucán y Appa forman parte de este ecosistema, impulsando una comunidad donde convergen talento, networking y transformación digital.

Un entorno donde conviven las empresas que están transformando la región Workplace by IRSA fue diseñado para responder a las ecesidades de empresas vinculadas a tecnología, inteligencia artificial y economía digital, integrando infraestructura corporativa premium con servicios y espacios orientados a la comunidad y el bienestar.

Su propuesta incluye:

● Hub académico: la incorporación del IAE Business School aporta formación ejecutiva de primer nivel y una dinámica constante de intercambio de conocimiento.

● Bienestar y deporte: canchas profesionales de fútbol tenis, gimnasio de última generación y espacios de calistenia al aire libre.

● Networking y comunidad: quinchos y áreas de encuentro pensadas para afters, integración de equipos y generación de vínculos entre compañías y talentos.

Primera ClawCon Argentina

Como reflejo de este posicionamiento, Workplace by IRSA fue elegido como sede de la primera edición argentina de ClawCon, el encuentro que reúne a builders, desarrolladores y empresas que crean soluciones reales con Inteligencia Artificial utilizando tecnología OpenClaw.

El evento impulsará la democratización de la IA en el ámbito corporativo mediante demostraciones en vivo, análisis de casos de uso y espacios de conexión entre desarrolladores, startups y compañías interesadas en incorporar inteligencia artificial a sus procesos.

“ClawCon muestra una transformación que ya está ocurriendo: la inteligencia artificial empieza a integrarse en herramientas, procesos y equipos reales. Desde Laburen.com trabajamos justamente en esa dirección, ayudando a empresas a pasar de la conversación sobre IA a la implementación concreta. Lo valioso de este encuentro es que permite ver demos, casos reales y personas construyendo soluciones que ya están llevando esta tecnología a la práctica”, señaló Sebastián Rinaldi, founder de Laburen.com

"La Inteligencia Artificial ya dejó de ser una promesa a futuro para convertirse en una herramienta del presente absoluto. Por eso, desde Workplace queremos que las empresas y profesionales descubran aplicaciones concretas de IA generativa y conecten cara a cara con quienes están diseñando las herramientas que van a reconfigurar los modelos de negocio tradicionales" finalizó Rocio Belen Perez Berzoni, Workplace Manager.

Referentes de IA, tecnología y negocios El panel central contará con destacados referentes del ecosistema tecnológico y emprendedor:

● Santiago Siri

● Freddi Vivas

● Rodrigo Benzaquen

● Alexander Vicondoa

● Camila Velasco

● Sebastián Rinaldi

La jornada contará además con participación de equipos y referentes vinculados a Microsoft, Mercado Libre, MODO y Parque de la Innovación, entre otros actores del ecosistema tecnológico regional. Con este nuevo hito, Workplace by IRSA fortalece su posicionamiento como uno de los espacios corporativos más vinculados a innovación, tecnología y nuevas formas de trabajo en Buenos Aires,