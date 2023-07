Argentina es el país de la región con más discriminación en el ámbito laboral

En Argentina, 9 de cada 10 persona asegura haber sufrido alguna vez discriminación laboral. En ese sentido, el informe Diversidad en el trabajo de Bumeran y la organización Grow, Género y Trabajo reveló que, con estos resultados, es el país de la región con mayor discriminación en el ámbito laboral. En Ecuador experimentaron estas situaciones el 68%, en Panamá el 65%, en Chile el 58% y en Perú el 52%.

Un dato llamativo y preocupante es el incremento de personas que lo sufrieron. Mientras que en junio de 2022 solo el 35% declaraba haberlo padecido, en junio de este año ese número asciende al 86%. Esto implica que los casos crecieron más del doble en un año. Además, el 76% señaló que fue testigo de algún caso de discriminación en su empresa.

Cuáles son las mejores empresas para trabajar en Argentina siendo mujer

Al ser consultadas los motivos por los que fueron discriminados, el 20% respondió que fue por motivos de género, el 11% por la edad, el 5% por la orientación sexual, el 4% por el color de piel y el 2% por discapacidad.

El informe muestra que, más allá de los daños recibidos, el 92% reveló que nunca tuvo que ocultar su identidad de género, mientras que el 5% sí y el 3% solo en algunos casos. Las causas principales por las que lo ocultaron son por miedo a sufrir discriminación en un 64%, a perder su empleo en un 31% y a ser suspendido en un 3%.

Con respecto a la orientación sexoafectiva, el 84% de las personas contestó que no tuvo que ocultarla en el trabajo, frente a un 11% que sí tuvo que hacerlo y un 5% que lo hizo solo algunas veces. Las causas que los llevaron a ocultarla fueron por miedo a sufrir discriminación en un 56%, a perder el trabajo en un 31% y a ser suspendido en un 12%.

Preocupa la brecha salarial entre hombres y mujeres en Argentina

Percepción de RR.HH. respecto a la diversidad en los entornos laborales

Pese al gran número de personas afectadas, el 62% de los especialistas argentinos en HR afirmó que en su empresa no se tomaron medidas para promover la diversidad.

Del 38% de especialistas en RR.HH. argentinos que comentó que se adoptaron medidas para promover la diversidad en sus organizaciones, el 81% afirmó que fueron políticas de contratación inclusiva, el 56% que se incorporó un manual de buenas prácticas y códigos de conducta laboral y el 50% que se brindaron áreas de contención o apoyo frente a diferentes situaciones de discriminación o incomodidad.

Mujeres en el mundo del trabajo: logros y asignaturas pendientes en la Argentina

La percepción sigue la misma tendencia que la de los profesionales en Recursos Humanos: el 71% considera que en su trabajo no se implementan medidas para desarrollar un ambiente laboral más inclusivo, frente a un 29% que sí cree que lo hacen. De esta manera, Argentina se destaca como el país de la región con mayor cantidad de personas trabajadoras que consideran que sus empresas no aplican medidas de inclusión. Comparten esta opinión el 66% en Panamá , el 62% en Ecuador, el 57% en Chile y el 45% en Perú.

Cabe destacar que de este total de trabajadores que considera que en su empleo no se implementan medidas para promover la diversidad, el 38% aseveró que el ambiente laboral no es cordial ni respetuoso, el 24% que no hay igualdad de oportunidades de desarrollo, el 9% que no se generan espacios para tratar el tema (como talleres o capacitaciones), el 7% que no se permite la diversidad de opiniones, el 6% que no hay políticas de cuidado, el 5% que al contratar a una persona se sigue poniendo el foco en su identidad de género y el 3% que no se permite que el personal se exprese libremente para hablar de su vida privada.

¿Qué necesitan las mujeres para lograr una mayor inclusión dentro del sector tecnológico?

Respecto al tratamiento que le dan las organizaciones a la diversidad, el 45% de los argentinos consideró que no hay cambios significativos porque las empresas son bastante conservadoras; el 28% sostuvo que las compañías hacen cosas, pero no llegan a comprometerse en profundidad con la causa; el 19% dijo que están en buen camino, aunque aún falta mucha educación y políticas; y solo el 8% tuvo una percepción positiva porque notan un cambio grande en la cultura organizacional respecto a este tema.

A pesar del oscuro panorama actual, la mayoría de las personas apuestan al futuro: el 52% cree que la inclusión laboral va a ganar mayor importancia, frente un 48% que no lo piensa de esa manera.

Entre las principales características que consideraron que deben incluirse para fomentar la diversidad se destacan: promover la inclusión y la no discriminación entre sus empleados, en un 58%; fomentar la aceptación de todas las personas de la compañía, independientemente de sus elecciones y preferencias en la vida personal, en un 49%; y combatir formas de discriminación como el machismo, en un 38%.

RM