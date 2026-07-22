Del Mediterráneo a Iguazú: las experiencias del Grand Meliá alrededor del mundo

En el marco del 70° aniversario de Meliá Hotels International, la marca presenta The Grand Mediterranean Eclipse, una experiencia exclusiva para contemplar el eclipse solar total de agosto de 2026 desde las Islas Baleares. La iniciativa refleja una filosofía que también está presente en Argentina, donde Gran Meliá Iguazú invita a descubrir las Cataratas bajo la luz de la luna llena: dos escenarios únicos, unidos por una misma manera de entender la hospitalidad, donde los fenómenos naturales más extraordinarios se convierten en experiencias irrepetibles.

Hotel de Mar Gran Meliá, en Mallorca

Concebida como un homenaje al Mediterráneo y al destino que vio nacer a Meliá Hotels International hace 70 años, The Grand Mediterranean Eclipse estará disponible exclusivamente en Hotel de Mar, A Gran Meliá Hotel, en Mallorca, y Villa Le Blanc Gran Meliá, en Menorca. La propuesta se limita a solo dos experiencias para vivir el eclipse solar total del próximo 12 de agosto de 2026 desde uno de los lugares privilegiados para contemplar este fenómeno astronómico. Los huéspedes viajarán a Baleares en jet privado, se alojarán en algunas de las suites más exclusivas de ambos hoteles y disfrutarán de propuestas culturales, gastronómicas y de bienestar diseñadas a medida.

Experiencias irrepetibles, inspiradas en cada destino

La iniciativa representa una manera de entender el lujo que trasciende los servicios tradicionales y pone el foco en el acceso a momentos irrepetibles, profundamente conectados con la identidad natural y cultural de cada lugar.

En Baleares, un eclipse solar total sobre el Mediterráneo. En Iguazú, las Cataratas iluminadas por la luna llena. Dos escenarios extraordinarios unidos por una misma forma de interpretar la hospitalidad de lujo.

Villa Le Blanc Gran Meliá, en Menorca

La experiencia definitiva para contemplar el eclipse

En Hotel de Mar Gran Meliá, los huéspedes vivirán el fenómeno a bordo de una embarcación Rivamare de Riva, antes de regresar al hotel para disfrutar de experiencias vinculadas con la cultura y el estilo de vida mallorquín. El itinerario podrá incluir una propuesta gastronómica de autor diseñada por la chef Marga Coll, rituales personalizados de bienestar y visitas privadas a espacios culturales emblemáticos, como la Fundació Pilar i Joan Miró.

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En Villa Le Blanc Gran Meliá, la experiencia tendrá un marcado carácter menorquín. Los huéspedes observarán el eclipse desde un llaüt tradicional y luego accederán a un programa personalizado que podrá incluir recorridos a caballo por el Camí de Cavalls, experiencias gastronómicas en La Terraza del Balear, tratamientos de bienestar inspirados en el Mediterráneo y una visita privada a Hauser & Wirth Menorca.

Ambas propuestas fueron desarrolladas como itinerarios completamente personalizados, combinando una hospitalidad excepcional con acceso privilegiado a algunos de los principales referentes culturales, gastronómicos y naturales de las Islas Baleares.

Esa misma filosofía está presente en Argentina a través de Gran Meliá Iguazú, el único hotel ubicado dentro del Parque Nacional Iguazú y frente a una de las maravillas naturales más impactantes del mundo. Durante cinco noches de cada mes, coincidiendo con la luna llena, los huéspedes pueden recorrer las Cataratas durante la noche y descubrir el Parque Nacional desde una perspectiva completamente diferente, bajo la luz de la luna y las estrellas.

Grand Meliá Iguazú

Así, aunque se desarrollan en geografías muy diferentes, ambas propuestas comparten un mismo concepto: utilizar la singularidad de la naturaleza como punto de partida para crear experiencias que no pueden reproducirse en otro lugar ni en otro momento.

Más que un viaje de lujo, The Grand Mediterranean Eclipse constituye un homenaje al destino que vio nacer a Meliá Hotels International y a siete décadas de hospitalidad mediterránea.

Setenta años de hospitalidad mediterránea

Fundada en Palma de Mallorca en 1956 por Gabriel Escarrer Juliá, Meliá Hotels International pasó de gestionar un único hotel a convertirse en una de las compañías hoteleras más importantes del mundo, con más de 400 establecimientos en más de 40 países. A pesar de su expansión internacional, la identidad de la compañía continúa profundamente vinculada al Mediterráneo y a las Islas Baleares, el territorio que dio forma a su visión de la hospitalidad y que sigue inspirando su futuro. “Setenta años después de que mi padre fundara la compañía en Mallorca, las Islas Baleares siguen siendo el corazón de lo que somos”, afirma Gabriel Escarrer, Presidente y Consejero Delegado de Meliá Hotels International. “No existe mejor forma de celebrar este aniversario que creando una experiencia que refleje todo aquello que ha definido a Meliá durante siete décadas: una hospitalidad mediterránea auténtica, una profunda conexión con nuestras islas y la capacidad de crear momentos inolvidables que solo pueden vivirse aquí”.