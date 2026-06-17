Cómo es la experiencia interactiva e inmersiva de Copa Airlines en el aeropuerto de Panamá

Si bien los aeropuertos siempre son un lugar de paso para los viajeros, estos cada vez buscan ofrecer más y mejores servicios para los pasajeros. Es así que Copa Airlines junto a la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), PROMTUR Panamá y el Aeropuerto Internacional de Tocumen, acaban de inaugurar la “Sala Panamá”, un espacio experiencial, digital e interactivo para que los pasajeros en tránsito puedan descubrir las maravillas de Panamá e incluir al país como parte de su próximo viaje a través del programa Panamá Stopover.

“Con la experiencia de Sala Panamá buscamos que cada pasajero que transita por el Hub de las Américas tenga una primera conexión con nuestro país, incluso antes de salir del aeropuerto. Esta experiencia nos permite mostrar parte de la riqueza cultural, natural y turística de Panamá, y motivar a más viajeros a convertir su escala en una visita real. A través del programa Panamá Stopover, seguimos trabajando junto a las autoridades y aliados del sector para fortalecer la promoción turística del país y generar más oportunidades para la economía panameña”, afirmó Pedro Heilbron, presidente ejecutivo de Copa Airlines.

En 2026, el programa Panamá Stopover proyecta alcanzar 250 mil visitantes y amplía de 7 a 15 días el período de estadía sin costo adicional en la tarifa aérea.

“Sal a Panamá” es la invitación que recibe cada visitante de la sala para explorar los atractivos y riquezas del país. Entre las experiencias disponibles se encuentran un mapa interactivo con 13 destinos icónicos de Panamá, desde la ciudad capital y sitios históricos hasta experiencias de naturaleza, playa, cultura y gastronomía, además de contenido audiovisual y experiencias inmersivas inspiradas en algunos de los principales paisajes del país.

“Más que una inauguración de un espacio, celebramos una nueva forma de mostrar Panamá al mundo. Porque cada persona que decide salir a descubrir Panamá no solo inicia un viaje, comienza una conexión con nuestra gente, nuestra historia y nuestra esencia. El turismo es una de las mejores demostraciones de que las oportunidades crecen cuando trabajamos unidos, porque conectar esfuerzos también significa conectar desarrollo, empleo y crecimiento para el país”, comentó la Ing. Gloria De León, Administradora de la Autoridad de Turismo de Panamá.

La experiencia de Sala Panamá permite a los pasajeros generar itinerarios recomendados de 3, 5, 7 y 15 días según sus intereses.

Los visitantes podrán crear itinerarios personalizados de 3, 5, 7 y hasta 15 días, diseñados según sus intereses de viaje, incluyendo experiencias gastronómicas, históricas, culturales y de naturaleza. Esta iniciativa complementa el alcance de Panamá Stopover, programa que permite a los pasajeros de Copa Airlines incluir Panamá dentro de su itinerario y disfrutar de dos destinos en un mismo viaje, sin costo adicional en la tarifa aérea. Así, los lugares y experiencias descubiertos durante el tránsito se convierten en una oportunidad para extender la estadía y conocer el país.

Propuesta

Sala Panamá está ubicada en el pasillo de conexión de la Terminal 1 y Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de Tocumen y está disponible para pasajeros en tránsito de lunes a domingo dede 6:00 a.m. a 8:00 p.m.

“Más de 20 millones de pasajeros pasan cada año por Tocumen, y muchos de ellos conocen muy poco de Panamá y sus múltiples atractivos. Con Sala Panamá queremos cambiar eso: despertar curiosidad, mostrar quiénes somos y lograr que más viajeros conviertan su conexión en una visita a nuestro país”, destacó el gerente general de Aeropuerto Internacional de Tocumen, José Ruiz Blanco.

Sala Panamá es un espacio creado en conjunto entre Copa Airlines, la Autoridad de Turismo de Panamá, PROMTUR Panamá y el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

El acto inaugural de Sala Panamá contó con la presencia del presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino. El corte de cinta fue encabezado además por el presidente ejecutivo de Copa Airlines, Pedro Heilbron; el gerente general del Aeropuerto Internacional de Tocumen, José Ruiz; la administradora de la Autoridad de Turismo de Panamá, Gloria De León; y director general de PROMTUR Panamá, Salomón Shamah; quienes oficializaron la apertura de este nuevo espacio turístico.

Sala Panamá es el resultado de una alianza entre la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), PROMTUR Panamá, el Aeropuerto Internacional de Tocumen y Copa Airlines, orientada a fortalecer el posicionamiento internacional de Panamá como destino turístico. La iniciativa aprovecha la conectividad aérea como motor de desarrollo económico, generación de empleo y crecimiento para la industria turística nacional. Asimismo, busca continuar impulsando la llegada de visitantes a través del programa Panamá Stopover, con la meta de alcanzar 250 mil visitantes en 2026, consolidándose como una de las principales plataformas para promover el turismo hacia Panamá.

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