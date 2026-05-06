Meliá regresa a la Ciudad de México con su marca INNSiDE

Meliá Hotels International regresa a la capital de México, llevando su marca lifestyle INNSiDE by Meliá al corazón del barrio Roma Norte. Con esta apertura, la compañía refuerza su presencia en un mercado estratégico para su desarrollo en América y se alinea con una forma de viajar en pleno auge, el bleisure: la combinación entre viajes de negocios (business) y ocio (leisure).

Este barrio de la capital mexicana se destaca por combinar arquitectura histórica, oferta gastronómica y vida cultural. En este escenario, la marca INNSiDE by Meliá propone entornos que fluyen y se adaptan al ritmo y la energía de cada huésped, fusionando diseño contemporáneo, espacios versátiles y una conexión genuina con el entorno local, que invita a vivir cada destino desde dentro.

Reabrió sus puertas uno de los hoteles más icónicos de Cancún

El nuevo hotel, contará con 91 habitaciones y abrirá sus puertas el 5 de junio. Entre sus propuestas destaca un rooftop con restaurante y bar, además de gimnasio, sala de reuniones y un lobby con bar y terraza pensado para alargar el día sin prisas. Cada rincón invita a socializar, desconectar o trabajar con total flexibilidad, en un ambiente abierto y dinámico. La experiencia del hotel se completa con una cuidada programación de actividades vinculadas a la historia, la cultura y los artistas que dan forma a la identidad contemporánea de la ciudad.

Estudio con terraza INNSiDE by Meliá

La apertura del nuevo hotel coincide con un momento de fuerte proyección internacional para la capital, impulsado por la celebración de grandes eventos como la Copa Mundial de la FIFA 2026. “Con INNSiDE, reforzamos nuestra apuesta por el creciente mercado bleisure y por un viajero que busca creatividad, flexibilidad y una experiencia local auténtica”, afirmó Gabriel Escarrer, presidente y CEO de Meliá Hotels International.

Desde la perspectiva de ONIRIUS —firma de inversión y desarrollo hotelero que lidera el Asset Management de la propiedad de este establecimiento— el desarrollo turístico en México refleja una nueva lógica en la industria hotelera. La firma actualmente lidera la apertura del hotel, asegurando la correcta ejecución del proyecto. “Hoy desarrollamos activos hoteleros diseñados para integrarse al entorno urbano y adaptarse a nuevas formas de viajar. INNSiDE Mexico Roma Norte es un reflejo de esa evolución”, señaló Luis Ruiz, socio de ONIRIUS.

Destinos ideales para planear una escapada

México, mercado clave

México es hoy uno de los mercados prioritarios para Meliá Hotels International, tanto por su dinamismo como por su peso dentro del grupo. El país se ha consolidado como el segundo mercado por volumen de ingresos y de empleados, con una presencia sólida en destinos clave como Cancún, Playa del Carmen, Riviera Maya, Cozumel, Puerto Vallarta y Los Cabos.

Terraza INNSiDE by Meliá.

A esta implantación se suma ahora INNSiDE Mexico Roma Norte, que refuerza la apuesta del grupo por los grandes destinos urbanos. En paralelo, Meliá prevé abrir este año Zel Cozumel y ha culminado recientemente la reapertura de Paradisus Cancún, tras una profunda reforma que eleva su propuesta de lujo experiencial. De cara al futuro, la compañía continuará ampliando su huella en el país con la próxima apertura de su primer hotel en San Miguel de Allende, bajo su marca de lujo ME by Meliá.

RM