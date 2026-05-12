Más ganas, menos impulso: cómo cambió la forma de viajar de los argentinos

Los argentinos continúan mostrando uno de los niveles más altos de intención de viaje dentro de América Latina. La edición 2026 del estudio Global Holiday Barometer realizado por el Grupo Europ Assistance, junto a Ipsos, muestra que el 81% mantiene una predisposición positiva hacia viajar este año y el 47% afirma tener una marcada intención de concretar viajes.

“En continuidad con los niveles récord registrados el año pasado, las ganas de viajar siguen siendo fuertes e intactas, a pesar de decisiones cada vez más difíciles y del costo de vida, que continúa siendo una de las principales preocupaciones a nivel global. Lo que está cambiando, sin embargo, es el propio escenario del viaje. Las consideraciones vinculadas a la seguridad pesan cada vez más en la elección de destinos y las decisiones están crecientemente influenciadas por la percepción de riesgo”, explica Virginie Babinet, CEO de Travel Insurance & Assistance de Europ Assistance.

En comparación con otros mercados de la región, Argentina iguala a México en intención de viaje y supera a Brasil. Además, lidera en el nivel de motivación vinculada a concretar vacaciones, reflejando el peso emocional que los viajes siguen teniendo para los argentinos. Sin embargo, ese interés convive con un comportamiento más racionalizado. El 77% de los argentinos viaja al menos una vez al año por ocio, aunque la mayoría concentra sus viajes en pocas ocasiones: el 43% realiza un solo viaje anual y el 25% viaja dos veces al año.

Entre los aspectos más valorados al momento de viajar aparecen la posibilidad de relajarse y escapar de la rutina diaria y el estrés, explorar nuevos lugares, generar buenos recuerdos, descubrir nuevas gastronomías y entrar en contacto con diferentes culturas. Al mismo tiempo, las limitaciones económicas continúan condicionando las decisiones de viaje. Entre quienes deciden no viajar, las principales razones están vinculadas a la imposibilidad de afrontar los costos, la necesidad de priorizar el ahorro y la decisión de postergar las vacaciones para otro momento del año.

¿Por qué viajan los argentinos?

Viajar principalmente en vacaciones

Los argentinos también muestran un comportamiento fuertemente marcado por la estacionalidad. Las vacaciones continúan concentrándose principalmente en enero y febrero: el 39% elige enero para viajar y el 36% febrero. La misma lógica se replica al analizar el viaje principal del año, ya que el 37% realiza su viaje más importante en enero y el 34% en febrero.

Entre quienes proyectan viajes internacionales, Brasil lidera ampliamente las preferencias de los argentinos con el 32% de las elecciones. Le siguen Chile, con el 11%, y España, con el 8%.

Los viajes de los argentinos duran en promedio 1,6 semanas y la planificación suele realizarse entre 15 días y seis meses antes de viajar, dependiendo del tipo de destino. Al momento de elegir un destino, los argentinos priorizan factores como el clima, el conocimiento previo del lugar y la posibilidad de visitar familiares o amigos. Pero en un contexto internacional cada vez más inestable, también crece el peso de variables vinculadas a la seguridad, como el riesgo de conflictos armados, ataques terroristas o desastres naturales.

¿Qué compran los argentinos cuando salen de viaje?

La tecnología tiene cada vez más injerencia en las decisiones

La tecnología también comienza a redefinir la manera en que los argentinos organizan sus viajes. El informe detecta un crecimiento sostenido del uso de inteligencia artificial en la vida cotidiana, aunque su incorporación al universo travel todavía muestra ciertas resistencias.

Actualmente, el 70% utiliza herramientas de inteligencia artificial principalmente para búsquedas de información, resolución de problemas técnicos, consultas complejas o tareas cotidianas. Sin embargo, solo el 25% afirma utilizarla específicamente para planificar viajes o realizar reservas. Entre las principales razones de resistencia aparecen la preferencia por la interacción humana, el desuso habitual de este tipo de herramientas y la desconfianza sobre la calidad o precisión de la información generada.

Aun así, el estudio revela señales de apertura creciente: el 43% de los argentinos afirma que estaría dispuesto a apoyarse completamente en herramientas de inteligencia artificial para organizar sus vacaciones.

“Para el Grupo Europ Assistance, esta edición del Global Holiday Barometer es especialmente importante para nosotros, ya que es la primera vez que Argentina forma parte de este relevamiento global. Esto nos permite entender mejor y seguir aprendiendo cómo piensan y viajan hoy los argentinos. La edición 2026 muestra un viajero más racional y planificado, en un contexto marcado por la incertidumbre global y la transformación tecnológica, donde el 81% mantiene una predisposición positiva hacia viajar, el 25% planea hacerlo dos veces al año y el uso de la tecnología continúa en aumento, con un 71% de los viajeros argentinos utilizando algún tipo de herramientas de inteligencia artificial. Este conocimiento nos ayuda a seguir desarrollando soluciones más cercanas y alineadas con las necesidades reales de nuestros clientes.” expresa Alejandro Caballero, CEO de Europ Assistance Latam.

RM