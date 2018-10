Cuánto cuesta arreglar el auto para las vacaciones

Ver Galería Siempre es necesario un chequeo del auto antes de salir a la ruta en vacaciones.

Dejar para último momento poner el auto a punto para salir de vacaciones puede traer varios inconvenientes. Los turnos en el taller, gastos no previstos por autopartes que no se tenían contemplados, las verificaciones vehiculares, pueden provocar costos no calculados que afectan el presupuesto vacacional y pérdida de tiempo.

A todo esto hay que sumarle el tema inflación, que a medida que pasa el tiempo incrementa el dinero que se debe disponer, que además en la mayoría de los casos es en efectivo, sin posibilidad de cuotas. O sea que cuanto antes se hagan los arreglos necesarios, mejor.

Un trabajo del sitio Checkars realizó un estudio en el que evaluó los costos para acondicionar un auto usado, con los valores de mercado para modelos compactos y medianos.

“Lo mejor para la economía del dueño de un auto es absorber cuanto antes los costos que implica preparar el auto para viajar seguro por la ruta. Pagar los costos de las vacaciones y los arreglos del auto juntos, en un mismo mes, es un impacto muy fuerte en el presupuesto de cualquier familia o individuo. Lo mejor es encarar con anticipación los arreglos dado que mejoran los márgenes de turnos para services o los tiempos para atender posibles imprevistos mecánicos”, sostiene Jaime Macaya de Checkars.