Fijate si estás entre los más ricos del mundo

Los mega ricos no son muchos, pero, según un estudio, se puede ser "acaudalado" con menos activos.

Según un informe del Credit Suisse Research Institute, las personas que tienen un patrimonio neto (ya sea activos financieros más los reales -como la vivienda propia-, menos las deudas) que sume u$s 4.210, pueden considerarse dentro del 50% más rico a nivel mundial.

El estudio, según informa CNBC, analiza la riqueza global en 2018 y determina que para formar parte del 10% más acaudalado no hace falta tener millones de dólares sino que con u$s 93.170 es suficiente para pertenecer a esta “élite”.

En tanto, para integrar el 1% más rico del mundo, el patrimonio neto debe ser de u$s 871.320. Claro que este promedio puede resultar bajo en comparación con los que ocupan los primeros puestos, con fortunas que van de los u$s 50.000 millones a los u$s 130.000 millones.

El país líder con más ricos del mundo es EE.UU., ya que los activos promedio de un adulto es de u$s 403.974, mientras que el promedio a nivel mundial es de u$s 63.100 por adulto.

El estudio indica que si bien la desigualdad a nivel mundial no ha descendido, por lo menos no está creciendo. “En informes anteriores, predijimos que la desigualdad de riqueza seguiría por buenos caminos, aunque posiblemente con un ligero retraso, existen evidencia de que este es el caso ahora. La proporción de los más ricos y el Top 5% se ha mantenido en el mismo nivel desde el 2016, mientras que la participación del Top 1% se ha reducido del 47,5% al 47,2%”, advierte el trabajo.

Y, además agrega: “Las evidencias prevalecientes sugieren que la desigualdad mundial bien podría haberse estabilizado, hasta niveles mucho más altos”.