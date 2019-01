El bitcoin y otras criptomonedas vuelven a caer

Luego de un veranito a principio de semana, el bitcoin vuelve a caer.

Si bien las criptomonedas habían comenzado la semana con subas, como el bitcoin, que había superado la barrera psicológica de los u$s 4.000, el precio más alto en lo que va del año, en los últimos dos días recomenzó su tendencia a la baja.

Ya sea el bitcoin como otras monedas virtuales comenzaron a caer en las últimas 24 horas, con bajas que van más allá del 10%.

Un informe de Diario Bitcoin indica: “Cuando son las 6:00 am en Nueva York, el precio de bitcoin es de u$s 3.825,30, un 5,73% menos que ayer a la misma hora. El volumen de transacciones supera los u$s 6,2 mil millones. La mayor parte de estos movimientos se llevaron a cabo en Asia, con transacciones con Tether, won surcoreano y yen japonés. Vale señalar que el Tether tuvo un leve ascenso de 0,51%”.

Los analistas coinciden en que la baja del bitcoin está relacionada con “la dinámica del mercado mismo” y que hay que observar qué puede pasar con el precio, tras la caída por debajo de los u$s 4.000. “Muchos inversores están, en este momento, prefiriendo la espera, mientras otros se dedican a pescar entre precios bajos”, indica el informe.

Pero además del bitcoin, otras criptomendas cayeron: XRP bajó 6,43%, Ethereum 11,95%, Bitcoin Cash 15,30%, EOS 8,88%, Stellar 7,47%, Litecoin 12,37%, Bitcoin SV 9,87% y Cardano 10,63%. El descenso de Tron, en cambio, fue menos fuerte: apenas 0,78% en las últimas 24 horas.

Diario Bitcoin indica que “de las 100 principales criptomonedas, solo 8 están en leves alzas. Entre ellas hay varias stablecoins (monedas estables, criptoactivos que logran evitar los movimientos bruscos de sus cotizaciones), además de Tether: USDCoin, DAI, TrueUSD. En el caso de DAI, tuvo el respaldo del anuncio hecho por Unicef de que acepta esta stablecoin para el envío de donaciones a esta organización”.