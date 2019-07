Re/Max Montaña: conexión para ganar mercado

Ver Galería Néstor González // Broker de Re/Max Montaña

1.¿Cuáles son las cinco claves que llevan al éxito?

Creo que lo más importante para alcanzar el éxito en cualquier actividad es hacer lo que realmente te gusta, lo que te da satisfacción y lo que te apasiona. Desde ahí sacas la energía necesaria para lograr lo que te propongas.

También es fundamental tener muy claro el objetivo, cómo llevar a cabo las acciones necesarias, ser disciplinado en las tareas, rodearse de la gente correcta, mantener una actitud mental positiva, adaptarte al mercado y ser muy creativo, más en momentos donde las condiciones no son tan favorables.

2. ¿Qué estrategias considera que son clave para capitalizar los errores o fracasos?

La principal estrategia de todo error es tomarlo como un aprendizaje. Yo no hablo de fracaso, simplemente puede ser un resultado que no esperabas. De todas maneras esto brinda mucha información de cómo estás siendo vos en ese momento o en esa área donde no estás cómodo con lo que estás obteniendo.

Estos errores también dan nuevos parámetros para el futuro y si aprendiste, no te vas a tropezar de nuevo con la misma piedra. Además, si ya sabés que algunas cosas no van a salir como esperás, un error no te sorprenderá tanto.

Siempre que se emprende un negocio se tiene una idea bastante positiva de cómo van a salir las cosas, sino, ni se empieza. Luego uno se da cuenta que el camino del emprendedor es muy desafiante, con altibajos y situaciones que te van haciendo ajustar el plan.

Muchas cosas que van pasando son buenas y superadoras, y te van dando la pistas de que vas bien y algunas no tanto. En definitiva, la mejor estrategia es saber que algunas cosas no te van a salir bien y que debes estar preparado.

3. ¿Cómo debe presentarse un producto ante un potencial financista para conseguir capital?

Si hablamos de financistas, la mejor manera de presentar un proyecto inmobiliario es a través de la rentabilidad esperada.

También se debe tener en cuenta quiénes desarrollarán el proyecto, la trayectoria que tenga, los proyectos anteriores, los estilos de construcción, los tiempos de finalización y qué porcentaje del capital se necesita conseguir.

En la actividad inmobiliaria la ubicación es un elemento más que importante para definir una compra.

4. ¿Qué condiciones debe tener un producto para poder venderse en el mercado local?

Lo más importante en el rubro inmobiliario es que debe ser competitivo en el segmento que pertenece. El precio es fundamental ya que nadie paga de más y mucho menos en el mercado actual.

También hay que tener en cuenta que con la difusión que existe hoy por los diferentes canales de comunicación, principalmente Internet, cuando una propiedad está fuera de valor de mercado, queda en el olvido y cuesta más posicionarla.

5. ¿Cuáles son los pasos para poder llegar a mercados globales? ¿Franquicia o sucursal propia?

La manera más desarrollada para llegar a todo tipo de mercados es a través de una franquicia como RE/MAX, donde las pautas son claras y se fomenta la actividad en red, todas las oficinas trabajamos conectados y al servicio del cliente donde lo requiera y eso nos hace vincularnos con todo el mundo.

Nuestra fortaleza es la conexión, ya que conectados podemos expandirnos mucho más, llegar a más personas y brindar un mejor servicio. Parte de nuestra filosofía es el crecimiento, la expansión y la red hoy nos brinda una plataforma muy firme para alcanzar esas metas.