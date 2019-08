Pampa Energía: por la caída en la Bolsa recompra acciones

Marcelo Mindlin decidió recomprar acciones porque su precio no coincide con el valor real de la empresa.

El directorio de Pampa Energía aprobó ayer la adquisición de sus propias acciones. Esta decisión se tomó debido a la volatilidad del mercado y a que el valor de los activos de la empresa no tienen correspondencia con el precio de sus acciones, luego de la estrepitosa caída de la Bolsa de Buenos Aires, y la de Nueva York (donde también cotiza Pampa Energía).

El lunes, los papeles de Pampa Energía cayeron más del 53,82% en Nueva York.

Ver también: Cuánto perdieron las empresas argentinas en NY

En un comunicado, la empresa que encabeza Marcelo Mindlin señala que la cotización de las acciones “no refleja el valor ni la realidad económica que tienen los mismos en la actualidad ni su potencial futuro, resultando ello en desmedro de los intereses de los accionistas de la Sociedad. Asimismo, el Directorio tuvo en cuenta la fuerte posición de caja y disponibilidad de fondos de la Sociedad”.

La finalidad de esta recompra de acciones, según la firma, es “contribuir a la disminución de la brecha existente entre el valor de la Sociedad en base al valor de los activos, y el valor de la misma en base al precio de cotización de sus acciones, con miras a contribuir a su fortalecimiento en el mercado, aplicando la fuerte liquidez de la Sociedad de forma eficiente”.

El monto máximo de esta operación es hasta u$s 50 millones o “el monto menor que resulte en la adquisición hasta alcanzar el 10% del capital social ” y sin exceder el punto que trata el origen de los fondos para la compra. Este indica que “la adquisición se realizará con ganancias realizadas y líquidas y/o con reservas facultativas, según surge de los estados financieros individuales al 30 de junio de 2019, dejándose constancia que la Sociedad cuenta con la liquidez necesaria para realizar las mencionadas adquisiciones sin que se afecte la solvencia de la misma”.

El comunicado de Pampa Energía establece la cantidad y los precios de la recompra. En este sentido, indica que “las acciones en cartera no podrán superar, en conjunto, el límite del 10% del capital social (actualmente Pampa tiene en cartera 84,8 millones de acciones equivalentes al 4,5% del capital social emitido, incluidas 5,0 millones de acciones correspondientes al plan de compensación del personal), y los precios hasta un máximo de u$s 25 por American Depositary Receipt (“ADR”) en el New York Stock Exchange (“NYSE”) y hasta un máximo del equivalente en pesos argentinos de u$s 1 por acción ordinaria en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (“ByMA”)”.

La recompra de acciones en la plaza argentina no podrá ser superior al 25% del volumen promedio diario de transacción de acciones de la empresa de los últimos 90 días hábiles. Los plazos para esta operación son de 120 días corridos a partir del primer día hábil siguiente al anuncio de la recompra en los medios de comunicación.