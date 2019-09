Abaco: un negocio que no apura su tiempo

Juan José Marra y Felipe Esteban Ruiz // Directores.

¿Cuáles son las cinco claves que llevan al éxito?

No creemos que existan cinco únicas claves para llegar al éxito, pero en base a nuestra experiencia hay cinco cuestiones que creemos fundamentales: definir un objetivo a mediano plazo (al menos tres años) para poder orientar la toma de decisiones en base a ese período, asociarse con la gente correcta, dedicación absoluta al proyecto ya que si uno lo está liderando no habrá nadie que haga las cosas por vos, por lo que todo lo que uno no avance es lo que se frenará el proyecto.

¿Qué estrategias considera que son clave para capitalizar los errores o fracasos?

El cuarto aspecto clave es el de entender dónde está la generación de valor y centrar el modelo de negocio en base a ello y, quinto y último, es muy importante tener paciencia y perseverancia. Hay dos cosas de las que estamos seguros: las cosas no se dan de un día para el otro y hay un 100% de probabilidades que surjan imprevistos.

Los errores son parte del recorrido de cualquier emprendedor y muchas veces son éstos los que terminan ayudando a encontrar el camino a seguir. Siempre intentamos corregir los errores con creatividad e intentamos sacar algún provecho si es posible.

¿Cómo debe presentarse un producto ante un potencial financista para conseguir capital?

Los inversores no suelen financiar una empresa por el producto que vende sino por el proyecto que ofrece. Nosotros antes de presentarnos ante un inversor (ya sea para financiar la empresa, vender una franquicia local o una internacional), preparamos una presentación enfocada en la marca, lo que intentamos comunicar y de qué manera, la estrategia de internacionalización y a dónde queremos llegar en el mediano plazo.

Lo último que mostramos suele ser el producto, ya que al fin y al cabo quien compra el producto es el cliente final, mientras que los inversores están comprando el proyecto y apostando por quiénes lo lideran.

¿Qué condiciones debe tener un producto para poder venderse en el mercado local?

Es fundamental entender e incorporar en todas las estrategias comerciales el concepto de que los clientes no están comprando un producto por el producto en sí, sino por todo lo previo que

se le generó a través de la comunicación para que llegue a la decisión de compra.

Hoy en día no es suficiente cumplir únicamente con las expectativas básicas de los clientes de obtener un buen producto con una buena relación precio/calidad. Si bien esto sigue siendo la base, ya no alcanza para garantizar una demanda sostenida ni mucho menos pensar en un crecimiento.

¿Cuáles son los pasos para poder llegar a mercados globales? ¿Franquicia o sucursal propia?

El primer paso es triunfar en el mercado local y luego encontrar un modelo de negocio que se adecue a la propuesta comercial que se intentará vender en el exterior.

El siguiente paso es comercial: detectar potenciales interesados, estudiar hasta el más mínimo detalle de la operación, resumir la propuesta en una presentación lo más atractiva posible, y lo último y más difícil, reunirse y convencer a los inversores de que se les está ofreciendo un negocio rentable.