En el feriado bancario, cayó el dólar blue

El dólar paralelo terminó la jornada con un valor de un peso por encima del oficial, que se mantiene en $ 63,50 vendedor.

Con el feriado bancario de hoy, todas las miradas estuvieron puestas en el dólar blue. Tras el pico en su cotización de $ 75,75 antes de las elecciones, el dólar paralelo cayó hasta los $ 64,50 que cotiza hoy apenas un peso por encima del dólar oficial, que desde hace varios días está clavado en $ 63,50 vendedor.

Hasta ayer, las reservas llegaban a u$s 43.380 millones. El martes habían subido u$s 59 millones, con lo que en el mes habían crecido u$s 125 millones. El Banco Central se dedicó a comprar desde que se impuso el mega cepo y como hubo una sobre dolarización previo a las elecciones, muchos inversores tuvieron que salir a vender por el pago de salarios de las empresas o gastos corrientes de las personas físicas.

La Bolsa en tanto, a las 15.30 mostraba una caída del índice S&P Merval del 3,78%, con 35485,09 puntos. En tanto, las acciones de empresas argentinas que cotizan en Nueva York mostraban una caída generalizada. La que mayor baja mostró fue YPF con -5,63%; seguida por Pampa Energía, -5,30%, y Edenor, -4,64%, entre las más afectadas. La única con saldo positivo era Mercado Libre, con una suba de 0,18%.

El riesgo país volvió a subir y se ubicaba a las 15.45 hs., en 2.282 puntos básicos.