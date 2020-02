Miguel Acevedo: «No será fácil recuperar la industria»

El dirigente industrial afirma que el sector cayó 7% en 2019 y que su recuperación no va a ser inmediata. Qué dice sobre el FMI, la deuda y el Gobierno

Miguel Acevedo, presidente de la Unión Industrial Argentina.

El cambio de la situación negativa que atraviesa la industria «no será un proceso rápido», afirmó el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo, quien destacó que un acuerdo por la deuda externa del país va a permitir que las empresas vuelvan «al acceso al crédito para inversiones o compra de maquinarias a precios lógicos».

En declaraciones a FM Futurorock, el empresario advirtió que en la industria «la tendencia negativa no se ha revertido todavía y no será un proceso rápido, no se hará en 30, 60 o 90 días».

Señaló también la gran liquidez que hay a nivel global. «Hay países con tasas de interés negativa –dijo–. Tenemos que presentar un país en marcha, con empresas en marcha y aprovechar la liquidez que países vecinos están teniendo, con acceso a ese crédito para crecer».

Acevedo afirmó que para que Argentina crezca «hay que bajar la inflación. Y en este gabinete veo las ideas bien claras y pragmatismo» y destacó que el FMI en su comunicado «se haya ubicado en línea con el Gobierno».

El titular de la UIA indicó que el país «necesita arreglar el tema de la deuda y es importante que el Gobierno pueda hacerlo» y dijo que si se da ese acuerdo, el crédito debe utilizarse para «crecer, y no para el gasto corriente porque si no entramos en lo de siempre, en gastar más de lo que se produce».

Además, el dirigente señaló que la industria cayó un 7% en 2019 y que hay sectores que sólo utilizan el 50% de la capacidad instalada. Esto muestra que la industria «no se ha recuperado y no es fácil hacerlo», dijo.