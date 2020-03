Cómo usar las tarjetas estando en el exterior

BCRA emitió una guía para saber cómo usar las tarjetas en el exterior.

Se calcula que, actualmente, hay alrdedor de 10.000 argentinos varados en el exterior como consecuencia de la medida tomada por el gobierno argentino de cerrar las fronteras y cancelar los vuelos de repatriación hasta nuevo aviso.

Ante esta situación, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) emitió una guía para el uso de las tarjetas de crédito y débito para esas personas.

En primer lugar, el BCRA dispuso lo siguiente para las compras en el exterior: La decisión de si ese consumo se debita de la caja de ahorro en pesos o de una cuenta en moneda extranjera depende de cada cliente, que puede elegir en la web de su banco o al momento de hacer la compra.

Con respecto a la posibilidad de retirar moneda extranjera por hasta los fondos disponibles en sus cuentas locales en moneda extranjera utilizando la tarjeta de débito, el ente monetario indicó que los fondos disponibles pueden ser incrementados mediante la realización de compras de cambio a través del homebanking dentro de los límites normativos previstos (s$s200 mensuales por persona), transferencias en moneda extranjera desde otras cuentas propias o cuentas de terceros, etc.

Asimismo, señaló que una extracción con débito en la cuenta en pesos es compra de moneda extranjera por parte del residente computable a los efectos del límite de US$200 mensuales por persona.

Se permite consumir bienes y servicios con tarjetas locales de crédito y/o compra hasta el límite otorgado por el emisor de la respectiva tarjeta.

En cuanto a la posibilidad de retirar en efectivo con tarjetas locales de crédito y/o compra hasta un monto máximo de u$s 200 en países no limítrofes y u$s 50 en países limítrofes, el Banco Central informó que este monto es un adelanto del emisor de la respectiva tarjeta y está sujeto a los costos financieros correspondientes. Este límite es por operación, pudiendo efectuar tantas operaciones como le permita el monto máximo de anticipos en efectivo fijado para la tarjeta de crédito y/o compra.

Por último, el BCRA explicó cómo se podrá recibir, en cuentas de remesadoras en el exterior, fondos transferidos por otros residentes desde cuentas locales en moneda extranjera. Para ello, los ordenantes podrán transferir hasta US$500 por mes calendario. Esta opción deberá ser obligatoriamente ofrecida a sus clientes por las entidades financieras a través de sus canales electrónicos.

Al margen de las disposiciones del BCRA, estas operaciones pueden estar sujetas a restricciones operativas establecidas por los sistemas de pagos internacionales o por las normas del país donde se realice la operación.