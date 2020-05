El valor de las propiedades en CABA barrio por barrio

Desde febrero de 2019 que los precios de los departamentos vienen cayendo.

Los precios de los inmuebles en la Ciudad de Buenos Aires cayeron un 0,7% en comparación al mes pasado y desde febrero de 2019, cuando comenzó esta tendencia a la baja, hasta hoy reflejan una disminución acumulada del 3,4%. El precio promedio pretendido por los propietarios de un departamento en la Ciudad de Buenos Aires se ubica en u$s 2.472 el m2, indica un relevamiento de Zonaprop.

El estudio señala que en el 95% de los barrios porteños se registró una baja interanual, lo que acentúa la situación opuesta que se daba en junio de 2018, cuando el 69% de los barrios mostraba incrementos de los valores de compra-venta.

La diferencia entre el barrio más barato y el más caro es de 500%: el mayor valor se da en Puerto Madero, con un metro cuadrado promedio a u$s 5.680, mientras que el más bajo es el de Villa Lugano, donde el metro cuadrado cuesta u$s 1.189 promedio.

Entre los barrios más costosos también figuran Las Cañitas (u$s 3.485) y Palermo (u$s 3.446).

En la zona media se ubican los barrios de Chacarita (u$s 2.646 el m2), Parque Centenario (u$s 2.502), Monte Castro (u$s 2.331), Villa Santa Rita (u$s 2.231) y Monserrat (u$s 2.096).

Los precios más bajos están en La Boca (u$s 1.704 el m2), Constitución (u$s 1.681) y en el mencionado barrio de Villa Lugano (u$s 1.189).

Respecto de la variación de precios por cada barrio en los últimos doce meses se da que Parque Avellaneda subió 4%; Paternal, 2%, y Centro/ Microcentro, 1%. Por su parte Villa Lugano cayó 2%; Congreso, -2%; Belgrano, -3%; Versalles, -4%, y La Boca, -4%.nFinalmente, los que mayor caída han experimentado son Abasto (-9%), Villa Ortúzar (10%) y Vélez Sársfield (10%).

«Si bien el 90% de los barrios registra una baja en sus precios durante 2020, la Zona Sur es la que mejor resiste este descenso», advierte el informe y agrega: «El departamento promedio de dos ambientes y 50 m2 tiene un valor de u$s 129 mil, mientras que un departamento de 3 ambientes y 70 m2 alcanza los u$s 181 mil».