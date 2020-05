Bioceres Solutions aumentó un 9% sus ingresos

La subsidiaria del Grupo Bioceres reportó los resultados para los tres trimestres, de julio de 2019 a marzo de 2020, y que emitió capital por u$s 50 millones.

Federico Trucco, CEO de Bioceres, destacó las razones del aumento de los ingresos.

Bioceres Crop Solutions, subsidiaria del Grupo Bioceres, anunció que desde julio de 2019 hasta el 31 de marzo de 2020 aumentó un 9% sus ingresos y que durante el tercer trimestre fiscal de este año emitió capital por más de u$s 50 millones, «mediante la colocación privada de una nota convertible con vencimiento en 2023 por u$s 42,5 millones, y la emisión de bonos públicos a través de Rizobacter Argentina, su principal subsidiaria operativa, por u$s 7,6 millones», informó la empresa.

El incremento en los ingresos se dio en paralelo con un crecimiento en líneas de productos clave y en mercados estratégicos. «La suba fue impulsada por una mayor participación en el mercado de protección de cultivos en Brasil, Paraguay y Uruguay, además de un incremento significativo en ventas de packs para tratamiento de semillas en Europa, y una recuperación en el mismo rubro en Argentina», indicó en un comunicado.

«El capital emitido es equivalente a una porción significativa de la deuda financiera de corto plazo de la compañía, lo que implica un fortalecimiento material del balance y la posición de caja. Una estructura de capital más sólida asegura a su vez el acceso al capital de trabajo necesario para respaldar los avances en el programa HB4® durante las próximas campañas de trigo y soja en el Cono Sur», agregó.

Tras la presentación de los resultados, Federico Trucco, CEO de Bioceres, dijo: “Operamos en una industria privilegiada y esto nunca antes había sido tan claro como durante estos tiempos de COVID-19”, y agregó: «Una mayor penetración de los mercados internacionales, incluido Europa, impulsó gran parte de este crecimiento a medida de que continuamos ejecutando efectivamente nuestra estrategia de expansión global”.

Por su parte, ­­­Enrique López Lecube, CFO de Bioceres, dijo que “durante los trimestres pasados estuvimos enfocados en identificar oportunidades de acceso a capital que mejorase el perfil de vencimientos de nuestra deuda y que fortaleciera el balance de la compañía de cara a un negocio en franco crecimiento y la oportunidad única que HB4® representa para Bioceres” y destacó que «los u$s 50 millones emitidos durante el trimestre no podrían llegar en un momento más oportuno considerando el marco de la pandemia. Logramos mejorar significativamente nuestra posición de caja y liquidez financiera, lo que a su vez nos permitió optimizar el financiamiento de capital de trabajo y reducir los costos asociados”.