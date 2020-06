Fuerte caída de la inversión del capital de riesgo

Entre enero y marzo se hicieron solo cinco mega inversiones de riesgo de más de u$s 1.000 millones a nivel global.

La inversión de capital de riesgo cayó u$s 4.600 millones a nivel global en el primer trimestre de 2020 en comparación al cuarto trimestre de 2019, ya que pasó de u$s 65.600 millones a u$s 61.000 millones. Latinoamérica no fue ajena a esta tendencia negativa.

De enero a marzo de este años, según un informe de la edición Venture Pulse de KPMG Private Enterprise, hubo solamente cinco acuerdos de más de mil millones de dólares en el mundo.

Esto se dio justo antes de que estallara la crisis de la pandemia y se estima que la incertidumbre por el coronavirus y la fuerte caída en los negocios de Asia provoquen que esta caída en la inversión de riesgo se haga más profunda en lo que resta del año.

De este informe se pueden extraer algunos puntos importantes:

-Cinco mega acuerdos masivos apuntalaron las cifras totales de inversión global en el primer trimestre de 2020.

-La inversión global de capital de riesgo cayó de u$s 65.600 millones en el cuarto trimestre de 2019 a u$s 61.000 millones en el primer trimestre de 2020.

-El volumen de acuerdos globales de capital de riesgo disminuyó un 27% en igual período.

–La inversión de capital de riesgo en América aumentó un 5%, pasando de u$s 33,5 mil millones en el cuarto trimestre de 2019 a u$s 35,3 mil millones en el primer trimestre de 2020. Estados Unidos impulsó la mayor parte de esta inversión aportando US$ 34,2 mil millones.

–En Latinoamérica y América del Sur la caída en la inversión en capital de riesgo también fue sensible. Brasil y México aportaron u$s 219 millones y u$s 27 millones respectivamente en el primer trimestre de 2020.

-La inversión de capital de riesgo en Brasil también cayó más del 50% llegando a u$s 219 millones, mientras que el volumen de negocios en el país se desplomó de 64 acuerdos en el cuarto trimestre de 2019 a solo 19 en el primer trimestre de 2020.

-Latinoamérica sigue siendo un mercado atractivo para la inversión en capital de riesgo, particularmente en el espacio fintech, debido a la elevada proporción de población no bancarizada.

-Se espera que el COVID-19 tenga un impacto significativo en la inversión de capital riesgo en el segundo trimestre de 2020.-