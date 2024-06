Acciones de Apple o el "Dibu" Martínez: ¿quién aumentó más su valor?

Comprar acciones de empresas como Apple desde la Argentina es cada vez más común. La popularidad de los Cedears, papeles que siguen cotizaciones de compañías extranjeras en mercados globales y que se adquieren en pesos, aumentó durante los últimos años gracias al surgimiento de plataformas que permiten invertir en compañías internacionales de forma sencilla y segura.

En medio de este proceso, también creció la democratización de otros activos que históricamente estuvieron disponibles para pocas personas. Ejemplo de esto son los pases de futbolistas profesionales, un mercado que según la propia FIFA movió US$ 10 mil millones en 2023 pero que, hasta hace no mucho tiempo, era inaccesible para la mayor parte de la población.

“Hoy, comprar una acción de Apple o un porcentaje de la próxima transferencia de jugadores como el "Dibu" Martínez o Alex Mac Allister requiere esencialmente del mismo proceso. Gracias a la tecnología, cualquier persona se puede registrar en una plataforma que ofrezca estas herramientas y comenzar a utilizarlas”, explica Juan Riquero, COO & Board Member Win Investments.

¿Apple o el "Dibu" Martínez?

A mediados del 2023, Apple se convirtió en la primera compañía en la historia en alcanzar una valuación de mercado de US$ 3 trillones. Esto no solo la convierte en una de las empresas más grandes del mundo sino que además es un imán para inversores que buscan rendimientos a través de organizaciones maduras y profesionales.

Sin embargo, con la posibilidad de acceder a otro tipo de activos, como es el caso de los pases de futbolistas, quedan habilitadas nuevas opciones.

“Al comparar únicamente la evolución del valor de mercado del "Dibu" Martínez en Transfermarkt con el valor de las acciones de Apple en los últimos 4 años, podremos notar que el potencial retorno de inversión del arquero campeón del mundo supera al de las acciones de Apple en este período”, señala Roberta Rubinov Werthein, CBO & Board Member en Win Investments.

Y agrega: “El precio de Apple hace aproximadamente 4 años rondaba los US$ 66 y hoy es de US$ 182. Lo que representa un retorno de inversión del 75% aproximadamente. Por otro lado, el Dibu Martínez hace aproximadamente 4 años tenía un valor de US$ 3 millones cuando el actual es de US$ 30 millones. Considerando su reciente transferencia al Aston Villa, el retorno sería del 421%. Esto demuestra que la tokenización de futbolistas como el Dibu Martinez puede ofrecer oportunidades significativas”.

Otro punto a destacar en esta comparación es el costo de acceso a cada producto mencionado. Actualmente los Cedear de Apple marcan una inversión inicial aproximada de $9000, se puede acceder al próximo pase del Dibu Martínez desde solamente US$1 con diferentes métodos de pagos, entre ellos, tarjeta de crédito, mercadopago o criptomonedas.

Finalmente, las ganancias de Apple dependen del desempeño de las acciones de la compañía en el mercado de capitales. Mientras tanto, la inversión en un jugador de fútbol dependen del valor de valuación del jugador y del monto efectivo de transferencia. Si se transfiere en un valor por encima del valor de valuación, entonces probablemente se obtendrá un retorno positivo.

Aspectos a tener en cuenta antes de invertir

Tanto al comprar acciones de Apple como al adquirir porcentajes de la próxima transferencia de futbolistas como el Dibu Martínez, se deben realizar distintos análisis. “En todos los casos el usuario debe comprender que existen riesgos”, destaca Riquero.

Adquirir Cedears de una empresa implica crear una cuenta en un bróker regulado por la CNV de Argentina, validar la identidad, depositar los fondos y comenzar a invertir. Luego, para poder realizar un seguimiento del rendimiento de estas acciones, el usuario necesita estar atento a las tendencias de esta compañía en el mercado de capitales, siguiendo de cerca los movimientos del precio de las acciones que compró.

“El seguimiento del rendimiento de los tokens adquiridos de un jugador puede requerir menos esfuerzo por parte del usuario ya que simplemente requiere estar atento al mercado de pases cuando este ocurra y a las actualizaciones sobre los mismos”, reflexiona Rubinov Werthein.

