Argentina, entre los países que más dinero generan por las transferencias de futbolistas

Las transferencias de futbolistas profesionales son una industria que se expande año a año. No solo por la cantidad de pases realizados sino también por los montos relacionados a ellos y el número de países involucrados. Además, el reciente desarrollo de ligas que tradicionalmente no eran populares, como la MLS y la Liga Profesional Saudí, impulsa aún más la búsqueda de talento y, por lo tanto, la exportación de jugadores para satisfacer la demanda de esas instituciones.

En este contexto, la Argentina en particular y Sudamérica en general se ven altamente beneficiadas. Considerada como uno de los “semilleros” más importantes del mundo, la región se instala como potencia en la formación y exportación de futbolistas. Esto se refleja en las cifras ya que según datos del informe Global Transfer Report realizado por la FIFA, cuatro países sudamericanos se encuentran entre las diez naciones que más transferencias realizaron durante 2022 con un total de US$ 1.680 millones involucrados.

“En 2022 se superaron por primera vez los 20.000 traspasos internacionales de jugadores profesionales al registrarse 20.209 en el fútbol masculino, una cifra que supone un incremento del 11.6 % en comparación con 2021 y que incluso supera los niveles de 2019 anteriores a la pandemia”, destacaron desde la FIFA.

Las oportunidades para clubes argentinos y sudamericanos

Los datos oficiales indican que durante 2022 la Argentina realizó 1.004 transferencias de futbolistas profesionales, ubicando al país en el segundo puesto de ese ranking global. En lo que se refiere a dinero, la totalidad de los pases generaron US$ 380 millones, situando al país en la cuarta posición por detrás de Brasil, Francia y Portugal.

“Dentro de lo que es el análisis del mercado de pases a nivel mundial, el país que más talento futbolístico exporta es Brasil con 2.061 transferencias por US$ 843 millones en 2022. El segundo es la Argentina, el quinto es Colombia y, si tomamos datos por cantidad de habitantes, el mayor exportador es Uruguay. Naturalmente, Sudamérica es una región donde constantemente se genera talento”, detalló Valentin Jaremtchuk, CEO y cofundador de Win Investments, plataforma que tokeniza derechos deportivos de futbolistas para que los clubes formativos logren financiamiento y, al mismo tiempo, cualquier persona pueda participar de este mercado.

Si bien aún no hay datos de FIFA con respecto a 2023, algunas cifras preliminares exponen que la tendencia continúa en crecimiento. De hecho, el mercado de pases de mitad de año fue la ventana con mayor cantidad de dinero invertido en la historia del fútbol. Según cifras de Transfermarkt, las transferencias superaron los US$ 7.700 millones en un total de 1.617 pases. Si bien la Premier League, una liga tradicional, lideró el ranking de gastos con US$ 2.500 millones, la Liga Profesional Saudí se ubicó segunda con US$ 850 millones. Esto demuestra la mayor demanda por talento proveniente de regiones que hasta hace poco tiempo no estaban asociadas con el fútbol profesional y el incremento de oportunidades para instituciones formadoras de exportar dicho talento.

“No tengo dudas de que estos números van a seguir creciendo exponencialmente y que vamos a ver a más argentinos, uruguayos, brasileros y colombianos, entre otros, jugando en estas ligas”, afirmó Jaremtchuk.

