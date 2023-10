La gran cantidad de estrellas latinas del mundo de la música y el espectáculo que eligieron Miami para vivir y poder crecer laboralmente, sumado a la llegada del astro argentino Lionel Messi, terminó por explotar un negocio hasta el momento poco aprovechado, los servicios de protección VIP. En 2022, las empresas dedicadas a brindar este servicio incrementaron su tamaño de mercado hasta los US$48.000 millones, un incremento de más de US$2.000 millones en comparación al 2020, de acuerdo a cifras del portal alemán Statista.

Únicamente en 2021 las mayores compañías del ramo de los servicios de seguridad por contrato en ese país movieron unos US$36.000 millones en ingresos, una cifra comparable a los desembolsos realizados por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el marco del acuerdo que tiene con Argentina, de acuerdo con información de Bloomberg Línea.

Un aspecto interesante que se da en la ciudad de Florida es que tiene un alto componente latino, incluso, varios de los propietarios de estos negocios son hispanos con amplia experiencia en la materia, pues antes de migrar contaban con modelos de negocio similares en sus países.

En qué consiste el servicio de protección

Según Statista, los servicios que prestan las compañías de este ramo van desde guardias de seguridad privados y vehículos de patrulla, hasta otros relacionados con sistemas de alarma, investigación de antecedentes, entre otros.

Si bien Miami no está entre las ciudades con mayor criminalidad de EE.UU. -en 2021 el ranking fue liderado por Mobile (Alabama), seguida por Memphis (Tenesse), Detroit (Michigan), entre otras- los artistas buscan sobre todo un servicio logístico y sentirse más seguros en la ciudad, tal y como lo explica en entrevista con Bloomberg Línea el fundador de la compañía Vip Security, Daniel Vainberg.

"Big Dan", como es conocido en el medio, contó que entre sus clientes han figurado artistas como los estadounidenses John Travolta y Robin Williams; los colombianos Maluma, Sebastián Yatra, Carlos Vives y Juanes; la brasileña Anitta; los mexicanos de RBD; el puertorriqueño Chayanne, el español Plácido Domingo, entre otros.

¿Por qué se volvieron tan populares estos servicios?

David Janke, líder de la compañía de servicios de seguridad VIP Highground, argumentó que su impulso se dio como resultado de dos factores clave: el tamaño del mercado y principalmente a la migración de los ultrarricos a Miami desde el interior de EE.UU. y el resto del mundo.

No obstante, señaló que si bien el importante flujo de los ultrarricos puede traer inversiones económicas relevantes, “también puede exacerbar la desigualdad, contribuir a la gentifricación e influir en la cohesión social. Si a esto se añade la inflación (sobre todo en los productos básicos de la vivienda), se crea un contexto de delincuencia y seguridad más complejo que influye aún más en la demanda”.

En ese sentido, el guardaespaldas privado en Miami, instructor en artes marciales y cross training Eduardo Suárez, opinó en conversación con Bloomberg Línea que los servicios de seguridad en Miami aumentaron por el deterioro de la seguridad y hacen parte de un servicio de lujo, que muchas personalidades asocian a “un prestigio y un plus extra”.

Para garantizar esa seguridad a las estrellas en la ciudad, les advierten que sigan estrictamente las instrucciones basándose en el itinerario del día para evitar el mínimo de error: “Inseguridad y fallas en el día a día siempre las va a haber, ahí es cuando entramos nosotros y vamos cubriendo la zona de riesgo. No hay riesgos comunes cuando hay un buen plan de trabajo y siempre con tres pasos adelante a nivel de planificación”, argumentó.

¿Qué características tiene el servicio?

Vainberg destacó que cada tipo de servicio de seguridad tiene su propia dinámica y particularidades, dependiendo de si es para un artista, un deportista o una persona natural.

Por ejemplo, “el artista busca más logística para poder movilizarse de un punto A a un punto B, pero tiene que llegar a los fanáticos, que indirectamente pagan las cuentas de todos nosotros. En EE.UU. es un poco más relajado el tema de la seguridad. Cuando he viajado con Maluma, con Yatra, con Vives, y vas a países latinos, la inseguridad incrementa porque, primero, no es el territorio de uno y uno no lo controla, uno se apoya en la seguridad del sitio del país a donde va”, indicó.

Es así que en EE.UU. las compañías tienen ese enfoque más hacia los servicios de logística y acompañamiento, “aunque dependiendo el perfil de cada uno estas personalidades se realiza un estudio y se define un enfoque de seguridad para evitar este tipo de situaciones”.

“Hemos tenido casos de gente natural en Colombia que tiene un equipo de seguridad en su país por quienes son, que no tienen nada que ver con el medio del entretenimiento ni el deporte, pero llegan aquí y se sienten desubicados cuando no tienen alguien atrás de ellos. Pero no es un tema de seguridad, de estar armados, sino de alguien en el que puedan confiar. Mientras que una artista no está pendiente de lo que pasa alrededor y ahí es donde entramos nosotros”, contó.

Por su parte, el especialista del sector David Janke explicó que, en general, hay un amplio espectro de servicios de seguridad privada en Miami y que estos se han diversificado en función de esas necesidades de protección personal, familiar y ejecutiva.

¿Qué tanto pagan las estrellas para cuidarse en la ciudad?

Los costos asociados a estos servicios dependen de factores como el perfil de riesgo de cada personalidad y el despliegue de seguridad que se requiera. Janke, recalcó que el costo nunca ha sido el factor principal para sus clientes, ya que su mayor preocupación es la tranquilidad.

En todo caso, el coste es muy variable en función de la naturaleza de la misión y la solución requerida, es decir, vehículos blindados, múltiples profesionales, equipos rotativos, recopilación de información, etc.

Según datos de Vip Security, el servicio puede costar para artistas, celebridades y personas naturales entre US$800, US$3.000 o US$5.000 diarios, dependiendo del trabajo que tenga que realizarse. Ademas, desde Highground dijeron que para una misión específica las tarifas pueden ir desde los US$6.000 o US$10.000 a varios millones, en función de las necesidades y los requisitos.

“No es de extrañar que Mark Zuckerberg gastará US$14 millones en su seguridad personal en 2023, según Bloomberg”, reseñó Janke.

Cuando se trata de personas naturales que demandan estos servicios, el despliegue incluso puede llegar a ser mayor en materia de seguridad, dado que muchas veces las empresas desconocen el grado de riesgo que estas personas corren en la ciudad. En estos casos, “se requiere de un equipo porque el cuerpo no te aguanta tantas horas despierto y después de un tiempo de cansas y ya no estás al 100% y el cliente necesita ese 100% las 24 horas al día”, contó Vainberg, de Vip Security.

Para el caso de un equipo deportivo, por ejemplo, estas empresas despliegan a por lo menos cuatro personas que están encima de los atletas constantemente,.

RM