Copa América 2024: uno por uno el valor de los 29 futbolistas de la Selección Argentina

La Selección Argentina llega a la Copa América 2024 como uno de los máximos candidatos a quedarse con el título. No solo por ser el último campeón del torneo y por ganar la Copa del Mundo en Qatar 2022 sino también por tener uno de los planteles con mayor jerarquía y mejor valuados de la competencia que se disputará a partir del 20 de junio en Estados Unidos.

Hasta el momento, la lista difundida por Lionel Scaloni cuenta con 29 futbolistas. Sin embargo, en pocos días el DT deberá reducirla a los 26 nombres que conformarán el plantel oficial durante la competencia. De todas formas, aún quitando a tres futbolistas se observa que el valor total del grupo será uno de los más altos de la competición

Cuánto vale la selección argentina de la Copa América 2024

Según los datos oficiales de Transfermarkt, sitio de referencia global a la hora de valuar futbolistas profesionales, los 29 futbolistas que hoy conforman la Selección Argentina para la Copa América 2024 valen US$ 940 millones.

“El gran rendimiento y la consagración en el Mundial de Qatar 2022 han contribuido de manera significativa a elevar el valor de mercado de estos jugadores. Actuaciones destacadas, han llevado a un aumento en su valor de mercado, evidenciado por las transferencias como la de Enzo Fernández al Chelsea y Alexis Mac Allister al Liverpool”, explica Roberta Rubinov Werthein, CBO & Board Member en Win Investments.

Un ejemplo que demuestra ese incremento de valor desde Qatar 2022 es Alexis Mac Allister, quien al momento de consagrarse campeón del mundo valía casi US$ 44 millones y actualmente está valorado en US$ 82 millones. Algo similar ocurre con Julián Álvarez, que pasó de US$ 55 millones a US$ 97 millones.

Uno por uno, el valor de cada jugador de la selección argentina

