Bezos recaudó más de US$ 4.000 millones vendiendo acciones de Amazon

Tras haber anunciado la puesta en venta de 50 millones de acciones de Amazon, Jeff Bezos ya recaudó US$ 4.121 millones en tan solo cuatro días, según dos comunicaciones registradas por el empresario ante la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos (la SEC, por sus siglas en inglés). De acuerdo a lo trascendido, el dueño de la plataforma e-commerce ya colocó 24 millones de títulos, unos 6 millones por día.

Cabe remarcar que Bezos llevaba sin vender títulos de la compañía que fundó desde 2021. Igualmente, la falta de acciones no está dentro de sus preocupaciones, teniendo en cuenta que todavía tiene en cartera 964,25 millones, valoradas al precio de cierre de Amazon de este martes en Bolsa en US$ 162.600 millones.

Jeff Bezos planea vender 50 millones de acciones de Amazon y transformarse en el hombre más rico del mundo

Ese paquete accionarial más otras posesiones elevan su fortuna a US$ 197.000 millones de dólares, según las estimaciones de Bloomberg, que le sitúan por debajo de Elon Musk (205.000 millones de dólares de patrimonio) y de Bernard Arnault (193.000 millones de dólares).

Las operaciones de venta de acciones tuvieron lugar los días 7, 8, 9 y 12 de febrero. En cada uno de ellos se han vendido un idéntico número de acciones (5.998.849 títulos) en diversas operaciones. Los días en que Bezos consiguió más ingresos por sus ventas fueron el 9 y el 12 de febrero, con US$ 1.039,7 y US$ 1.039,4 millones, respectivamente, según el análisis de las operaciones realizado por el diario El País. El miércoles 7 y el jueves 8 de febrero logró US$1.020,7 y US$ 1.021,4 millones. Los precios de las ventas variaron entre una cotización mínima de US$ 168,89 por acción el pasado jueves y una máxima de US$ 175,34 este lunes.

Hasta el momento, el empresario vendió más de US$ 30.000 millones en acciones de la compañía que fundó desde 2002. La cifra entre 2020 y 2021 fue de 1US$ 20.000 millones. Bezos sigue siendo el principal accionista de la empresa, con un 9,3% del capital, seguido por Vanguard, que controla un 7,46% y por BlackRock, que declaró poseer un 6,1% del capital.

Un día en la vida del hombre más rico del mundo

La razón de Bezos para mudarse a Florida

Las operaciones de venta se realizaron después de que el dueño de Amazon trasladara su domicilio desde Seattle (Washington) a Miami (Florida). Esta decisión se debe al impuesto instituido por el Estado de Washington en 2022 sobre las plusvalías.

El estado del sur estadounidense, en cambio, no tiene esa figura fiscal, de modo que, puesto que se trata de acciones del fundador en las que prácticamente todo el importe de la venta son plusvalías, Bezos puede ahorrarse US$ 288,5 millones en impuestos al haber vendido como residente en Miami.