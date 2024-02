Amazon Prime convierte la televisión en un carrito de compras online

Al igual que otras plataformas de streaming como Netflix y Disney, Amazon comenzó a publicar desde este lunes 29 anuncios publicitarios en su servicio Prime Video de EE. UU. De esta forma, la compañía de Bezos a puesta por una nueva unidad de negocios, la televisión con capacidad para comprar.

"Prime Video podría ser la mejor esperanza de Amazon para hacer realidad la televisión con capacidad de compra", comentó Sky Canaves, analista de Insider Intelligence a a Bloomberg. "Los anuncios publicitarios con la posibilidad de poder comprar en el momento serán parte de su estrategia para lograr que las marcas que ya venden productos en Amazon se anuncien en Prime Video", destacó.

Pese a los rumores, Amazon descartó su llegada a la Argentina

No es la primera vez que piensa en este tipo de estrategia, el año pasado Walmart se se asoció a NBCUniversal para ofrecer anuncios de compra interactivos impulsados ​​por inteligencia artificial durante tres episodios de “Below Deck Mediterranean” cuando se transmitieron en Peacock. Durante el partido de fútbol americano jugado en el "Black Friday", los usuarios de Amazon Prime Video pudieron comprar productos de marcas como TCL y Dyson sin tener que alejarse de la transmisión.

Una encuesta reciente realizada a 1.000 propietarios de Smart TV reveló que más de una cuarta parte de los encuestados compran en línea o en un dispositivo móvil mientras miran televisión, y el 28% busca un artículo después de verlo en la televisión. De los encuestados, el 55 % recordó haber visto un anuncio de compra y el 50 % había interactuado con un anuncio de compra.

Amazon informa ganancias por US$ 3.200 millones, pero no evita la ola de despidos

Amazon, el tercer mayor vendedor de publicidad digital, sólo detrás de Google y Meta, podría permitir a los especialistas en marketing orientar los anuncios en función de variables como el historial de compras y la ubicación. Sin embargo, la compañía enfrenta una fuerte competencia por los anuncios en streaming de Netflix, así como de transmisores con gran presencia en los medios tradicionales, como The Walt Disney Company y Warner Bros. Discovery. Se espera que gran parte del éxito de Amazon esté ligado a la aceptación de marcas no endémicas o de aquellas que aún no venden productos en la plataforma de e-commerce.

La inclusión de publicidad, que se espera llegue a 115 millones de espectadores mensuales en EE. UU., ayudará a la compañía a “seguir invirtiendo en contenido atractivo” para Prime Video. Igualmente, aseguraron que planean transmitir “muchos menos anuncios que la televisión tradicional y otros proveedores de televisión por streaming” para evitar alienar a los espectadores. Los suscriptores Prime aún podrán evitar los comerciales si pagan $2,99 adicionales al mes. Bank of America estima que el 70% de los suscriptores Prime optarán por ver comerciales en lugar de pagar la tarifa adicional.

RM