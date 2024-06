Empresa argentina se consolida en el Top 100 de las marcas más valiosas del mundo

Como cada año se dio a conocer el lista de las marcas más valiosas del mundo y una compañía argentina figura dentro del top 100. De acuerdo con los resultados del "Kantar BrandZ Most Valuable Global Brands Report 2024", Mercado Libre escaló 15 lugares respecto de 2023 y llegó al puesto 57, lo que la coloca en el ranking de las Top Riser (las marcas que más crecieron) con un crecimiento del 41%, que duplica el crecimiento promedio del ranking que fue del 20%.

Se trata de la única marca argentina del Top 100 por 3er año consecutivo; y es una de las dos marcas latinoamericanas del ranking global, junto con Corona (cerveza). Este crecimiento en su valor de marca coloca a la compañía de Marcos Galperin en el Top 10 de las marcas de Retail más valiosas del mundo, categoría en la que muestra un 47% de crecimiento en valor.

“Alcanzar el puesto 57 de las marcas más valiosas es un orgullo, pero subir 15 lugares en ese ranking es, sin duda, una excelente noticia que refleja el impacto positivo que generamos en la vida de millones de personas en América Latina” -expresó Sean Summers, CMO de Mercado Libre. Además, agrega: “Estoy convencido de que todo esto es posible gracias al talento y esfuerzo de nuestros equipos y agencias que día a día buscan superarse para mejorar la experiencia de nuestros usuarios”.

En cuanto al podio, Apple fue distinguida en primer lugar al alcanzar la marca del billón de dólares, récord histórico. Con esto, mantiene su liderazgo por tercer año consecutivo como la marca más valiosa del mundo, seguida por Google, Microsoft, Amazon demostrando la importancia y perdurabilidad de la tecnología en la vida cotidiana.

En tanto, McDonald’s mantiene su posición en el Top 5, un éxito reforzado por su innovación permanente, lo que incluye el uso de la inteligencia artificial (IA) en ámbitos como tableros de menú dinámicos y predicción de pedidos. Esto demuestra que las marcas no tecnológicas también están explorando la IA para destrabar su crecimiento. Ilustrando el poder naciente de la IA en la vida diaria.

Una mención aparte merece NVIDIA que salta 18 posiciones hasta el número 6 con un crecimiento de marca del 178%.

Top 10 empresas más valiosas y su valor de marca 2024

En cuanto a las marcas del Top 10 BrandZ Global 2024, Facebook regresa luego de un año de ausencia y Oracle accede por primera vez. Este año el ranking del BrandZ subraya la resiliencia de las marcas top, con un valor total de marcas del Top 100 global que repunta 20% y llega a US$ 8,3 billones, cercano al máximo alcanzado en 2022 con US$ 8,7 billones. Desde el lanzamiento del BrandZ Global en 2006, el valor de marca del Top 100 ha crecido 474%. El umbral para unirse al Top 100 ha aumentado 354% de US$ 4.000 millones a US$ 19.000 millones.

Las marcas con mayor desempeño se destacan en IA y en el valor del consumidor

Además de NVIDIA, titanes de la IA como Adobe y AMD han hecho ganancias increíbles, asegurándose un lugar en el Top 20 de las marcas con mayor aumento de valor, del 66% y el 53%, respectivamente. Juntas, con el resurgimiento del crecimiento de Instagram, Facebook y Uber, estas compañías destacan cómo las innovaciones tecnológicas pueden llevar al engagement del consumidor y acelerar el crecimiento de la marca.

El caso Mercado Pago

Mercado Pago logra subirse al ranking de marcas de Servicios Financieros más valiosas del mundo, en la posición 20. Esto aportó casi la mitad del valor de marca a Mercado Libre. Por lo anterior, vale destacar que Mercado Libre y Mercado Pago son las únicas marcas argentinas y latinoamericanas del BrandZ Global 2024 en las categorías Retail y Servicios Financieros, respectivamente.

