Microsoft supera a Apple como la empresa más valiosa del mundo

Microsoft destronó a Apple como la empresa más valiosa del mundo. El viernes último, las acciones de la compañía de Bill Gates cerraban la jornada a US$ 338,47, lo que le otorga una capitalización de mercado de US$ 2,89 billones. En tanto, los títulos de la "manzanita" terminaban el día en US$ 185,92, para una capitalización de mercado de US$ 2,87 billones.

Cabe recordar que la capitalización de mercado es el valor total de todas las acciones de una empresa que cotiza en bolsa. En otras palabras, es el valor de mercado de la empresa.

La revalorización de Microsoft se da como resultado de la fuerte apuesta de la empresa hacia la inteligencia artificial y el gran año que tuvo esta tecnología. En 2023, el CEO, Satya Nadella, realizó una inversión multimillonaria en IA, incluida la comercialización e incorporación de herramientas como ChatGPT a su conjunto de productos antes que sus rivales.

La increíble suma de dinero que gana Bill Gates en un día

Cabe señalar que no es la primera vez que el gigante tecnológico ocupa el primer puesto del ranking, ya lo había hecho en 2000, 2003 y brevemente en 2020 y 2021. Por su parte, Apple, venía ocupando casi de forma permanente el primer lugar desde agosto de 2011, momento en el cual desbancó a la petrolera ExxonMobil.



“Cuando se las compara y se las contrasta a las dos, el crecimiento que Apple está mostrando no es nada especial, mientras que Microsoft hizo un mejor trabajo en ejecutar y demostrar el crecimiento en sus ingresos”, opinó David Katz, jefe de inversores en Matriz Asset Advisors a la agencia Bloomberg. Además, Katz consideró que la firma estadounidense con sede en Redmond “posee un Pla más claro con la inteligencia artificial (IA), y realizó un buen trabajo articulando en acelerar su crecimiento para hacer más atractivas sus perspectivas de largo plazo”.

En los primeros 15 días del 2024, las acciones de Microsoft subieron 3,3%, mientras que las de Apple perdieron 3,4% ante crecientes preocupaciones por su crecimiento y tres bajas de calificaciones por analistas de mercado.

Microsoft forma una "histórica" alianza con sindicatos por la Inteligencia Artificial: de qué se trata

Problemas para Apple

A diferencia de su competencia, la empresa de la manzana está enfrentando una serie de problemas y los analistas no le ven mucho margen de crecimiento. En ese sentido, los especialistas señalaron que las ventas de iPhone se están desacelerando, en parte debido a los esfuerzos del gobierno chino para restringir las compras (Beijing niega haber impuesto restricciones).

Por su fuera poco, se duda de la rentabilidad que tendrán los anteojos de realidad aumentada Vision Pro, que se lanzarán el próximo 2 de febrero a un costo inicial de US$ 3.499 en Estados Unidos.

También se enfrentó recientemente a una breve prohibición para vender los últimos modelos de Apple Watch en Estados Unidos.

Cuáles son los sistemas operativos más populares para notebooks

De cara al futuro, el mercado prevé una suba de cerca de 8% para Microsoft en los próximos meses, lo cual resultaría en un valor de capitalización que superaría los US$ 3 billones, una cifra que sólo Apple pudo superarla en el pasado.



Por debajo de ellas se encuentra la petrolera Saudi Aramco, con una cifra apenas superior a los US$ 2 billones; y Alphabet (matriz de Google), Amazon y Nvidia, todas ellas por encima del billón de dólares.



RM