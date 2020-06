La industria alimenticia comenzó a caer en marzo

En abril, los alimentos subieron de precio 3,2%.

La industria alimenticia sufrió en marzo una caída del 2% en comparación al mismo mes de 2019, pero en el primer trimestre acumuló una suba de 2,3% interanual, lo que demuestra una tendencia a la desaceleración del sector y que sólo sufrió el impacto del coronavirus los últimos diez días de marzo.

Sin embargo, los precios tuvieron una importante suba. Según el Indec, los productos aumentaron en abril de 2020 un 3,2%, lo que determinó una inflación interanual de 52,2%, por arriba del nivel general de precios, que fue de 45,6% interanual.

También cayeron fuertemente las exportaciones en el primer trimestre de 2020. «El descenso en el período analizado se explicó por una merma del 17,9% de los envíos en cantidades (6,9 millones de toneladas), que se vio influenciado por el incremento del 1,5% de los precios medios de exportación, mientras que en valores la caída fue de un 16,6% (u$s 2.794 millones)», señala un informe de IES Investigaciones Económicas Sectoriales.

Esta baja en el comercio internacional se explica por la caída en las ventas externas de aceites, harinas, subproductos y azúcar. También se señala a la bajante del río Paraná que impidió la navegación de muchos barcos con semillas. Solamente no sufrieron esta merma los productos lácteos

En el primer trimestre de 2020, el principal destino de los productos alimenticios argentinos fue la India, con u$s 703 millones y una participación del 25,2%. En segundo lugar se ubicó Vietnam, con u$s 545,2 millones y 19,5%, mientras que en el tercer lugar apareció Indonesia, con u$s 288 millones, al acaparar el 10,3% de los envíos. En cuarto y quinto lugar se ubicaron Argelia (u$s 207 millones), y Brasil (u$s 201,3 millones), con participaciones del 7,4% y del 7,2% respectivamente. Entre todos ellos abarcaron el 69,6% del total de los envíos.

Alejandro Ovando, director de IES Consultores, explicó que “hacia adelante, el sector verá dificultada su actividad debido a la menor oferta primaria, las condiciones financieras desfavorables y el nuevo escenario mundial relacionado a la pandemia”.