Superávit comercial de u$s 1.900 millones en mayo

La venta al exterior de los productos primarios aumentó 8,3%.

En mayo, la Argentina tuvo un superávit en su balanza comercial de u$s 1.893 millones, a pesar de que el intercambio comercial, que fue de u$s 8.229 millones, cayó un 23% ya que las exportaciones fueron de u$s 5.061 millones y las importaciones alcanzaron a u$s 3.168 millones.

Las ventas al exterior sufrieron una merma de 16,3% (u$s 983 millones menos) en mayo comparación al mismo mes del año pasado por la baja en precio del 8,6% y del 8,4% en cantidades, según informó el Indec.

Con respecto a abril de 2020, y en términos desestacionalizados, las exportaciones subieron 8,5%, «mientras que la tendencia-ciclo mostró una

variación negativa de 1,5%», señala el informe.

Las ventas externas de manufacturas de origen industrial cayeron 52,7%; combustibles y energía, -40%, y manufacturas de origen agropecuario , 5,5% en la medición interanual. Los productos primarios, por su parte, aumentaron 8,3%.

En mayo de 2020 en comparación a abril del mismo año, las importaciones disminuyeron 31,8% (-1.477 millones). En cantidades, la baja fue de 26% y en precios, -7,8%. Pero desestacionalizadas, las compras al exterior subieron 3,6% respecto de abril, mientras que «la tendencia-ciclo mostró una variación negativa de 1,6%», aclaró el Indec.

Las importaciones de bienes de capital tuvieron una baja de 30,6%; las de bienes intermedios, -15,7%; combustibles y lubricantes, -58,7%; piezas y accesorios para bienes de capital, -48,6%; bienes de consumo, -8,2%, y las de vehículos automotores de pasajeros, -76%.

El superávit comercial de u$s 1.893 millones fue u$s 494 millones superior en la comparación de mayo 2020 con el mismo mes de 2019. «Si bien el superávit se incrementó, se dio en el contexto de una fuerte caída tanto de las exportaciones como de las importaciones; siendo la baja de las exportaciones menor en valores absolutos (u$s -983 millones) que la de las importaciones (u$s -1.477 millones)», indicó el Indec.