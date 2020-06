Ledesma creció en alimentos pero cayó en el rubro papel

Javier Goñi, gerente general de Ledesma, explica cómo produce la empresa durante la cuarentena.

Ledesma tuvo una ventaja respecto de otras empresas pero también sintió el impacto de la crisis por el coronavirus. Según Javier Goñi, gerente general de la empresa, su producción de alimentos se mantuvo «con relativa normalidad», pero la producción de papel la caída fue casi total, mientras que su producción de bioetanol fue redirigida a la producción de alcohol farmacológico. En la encuesta que realizó revista Fortuna, las siguientes son las respuestas de Goñi.

1-¿Cómo se vio afectado su sector por la Pandemia y su empresa en particular?

A nivel compañía tuvimos una caída en las ventas por el cese casi total en el negocio papelero. En la producción de alimentos (azúcar, frutas, granos y carnes), si bien con varias complejidades y con especial cuidado por el seguimiento de los protocolos sanitarios vigentes, logramos seguir operando con relativa normalidad. La producción de alcohol –de vital importancia en este contexto– también se mantuvo, y redirigimos una parte de la producción de bioetanol a alcohol farmacológico. Nuestra fabricación de papel, cuadernos y repuestos escolares, en cambio, sufrió un freno de 45 días con ambas plantas cerradas en Jujuy y San Luis, y recién hace unos días reiniciamos la producción. Tuvimos problemas con la cadena de pagos, y en cuanto al empleo, se hizo el esfuerzo para mantener la dotación sin cambios y pagar los salarios al día. En las fábricas se hizo un acuerdo especial pero evitamos las suspensiones. Respecto a la logística en general, trabajamos sin mayores inconvenientes desde Jujuy hacia todo el país, también cumpliendo estrictos protocolos para cuidar a la gente

2-¿Cómo cree que saldrá su sector de la Pandemia y qué oportunidades se le presentan?

En lo que hace a alimentos, creemos que el consumidor valorará la contribución del sector a su salud y bienestar, y reforzará su exigencia por cuidados sanitarios en la producción, distribución y punto de venta. Los productos de reconocida calidad y trayectoria serán más buscados por estos motivos. El sector papelero sufrirá por una aceleración aún mayor del proceso de digitalización, y también se verá afectado por la postergación y cambios en el dictado de clases, pero crecerá en rubros como el embalado –por envíos a distancia– y la higiene personal (papel tissue).

3-¿En cuánto tiempo cree que su sector y su empresa podría volver a los números previos de la Pandemia?

Cada negocio tiene sus particularidades, y eso dependerá también de las condiciones macroeconómicas (nivel de actividad, inflación, tipo de cambio, costos en general) y de las tendencias que se den en el comportamiento del consumidor después de la pandemia. El negocio de útiles de librería, por ejemplo, dependerá en gran medida del lento regreso a la plena actividad escolar y universitaria, pero el sector de alimentos continuará sin grandes cambios porque no sufrió tanto la crisis como otros (si cambios de hábitos, con mayor consumo dentro de los hogares) aunque tendrá otros problemas propios de su contexto.

4-¿Cuáles son los desafíos de su sector de cara a su consumidor/cliente?

Entender y acompañar los cambios que se están dando a gran velocidad, en particular en el uso del papel, e innovar con nuevos productos que agreguen valor a partir de la caña de azúcar, los cítricos y los cereales, nuestros principales insumos. Hay muchas oportunidades sobre las cuales ya estamos trabajando, y por sobre todo en un contexto donde el cuidado del medio ambiente, que está incorporado en el ADN de Ledesma y sus productos, será un tema cada vez más crítico y de valor para los consumidores.

En segundo lugar, y no menos importante, mostrar lo que aportamos las empresas a la sociedad en general para contribuir al desarrollo y para que todos vivamos mejor. Se requiere no solo de buenos productos sino también de acciones beneficiosas en materia social y ambiental, no como algo superador, sino como intrínseco a la vida empresarial. Es necesario explicitar el propósito, con un sentido que trascienda la mera actividad productiva.