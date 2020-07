YPF busca desprenderse de 4.000 empleados

La petrolera estatal dice que hay 44,6 empleados por cada barril producido y que en 2010 esa relación era de 10 por barril.

YPF abrió un plan de retiros voluntarios para sus empleados por la crisis que atraviesa la petrolera y que, según los sindicatos, la empresa pagará la doble indemnización en 36 cuotas. Esto se da después que la compañía presentó una propuesta para extender el pago de una Obligación Negociable (ON) por u$s 1.000 millones que debe enfrentar el 21 de marzo de 2021. Este programa de retiros fue rechazado por los sindicatos.

A pesar de que la empresa presentó ganancias en el primer trimestre del año de $ 6.351 millones, la cuarentena provocó que la demanda de naftas cayera hasta el 80% y que el consumo de gasoil tuviera una baja del 50%. Esto llevó a la empresa, que encabeza Guillermo Nielsen, presentara un programa para prorrogar el plazo de vencimiento de la ON Clase XLVII por u$s 1.000 millones que vencían en marzo del año que viene.

En un comunicado, la Federación de Sindicatos Unidos Petroleros e Hidrocarburíferos (Supeh) rechazó el programa de retiros voluntarios y señaló que la firma quiere reducir en 4.000 trabajadores su planta de 20.000 empleados.

Ya en mayo, Nielsen había indicado su preocupación por la cantidad de empleados. En la XXIX Conferencia de La Jolla del Institute of the Americas, el ejecutivo, de la que participó en forma virtual, ya había dicho que “YPF no puede seguir adelante con este nivel de deuda y no puede seguir adelante con tantos empleados en la compañía para producir menos petróleo” y señaló que «en 2010 había 10 personas por barril producido, mientras que en 2019 llegó a 44,6». Según el ejecutivo, la cantidad de trabajadores por barril creció un 112%. Sin embargo, en ese momento aclaró que no se estaba pensando en una reducción de personal.

Si bien ahora la empresa no especificó cuántos empleados quiere desplazar con este plan de retiros, pero fuentes gremiales hablan de 4.000 trabajadores en todo el país.

El Supeh advirtió en un comunicado que «rechazamos terminantemente este procedimiento que, como ya lo vivimos anteriormente, precariza a los trabajadores que son inducidos y hasta a veces obligados por las jefaturas a aceptar el retiro».



La oferta de YPF incluye una doble indemnización en 36 cuotas con una mejora en ese monto, más preaviso sin tope aguinaldo y mejora en el salario base para el cálculo. Además, al trabajador que acepte, se le ofrece por tres años un plan médico a partir de su desvinculación.

Antonio Cassia, secretario general del Supeh, dijo que «en una actualidad como la que nos toca vivir, resulta inaudito enfrentar a la gente a un futuro de desprotección justamente por parte de una empresa del Estado».

Y agregó: «Todos sabemos cuánto cuesta capacitar a un trabajador petrolero y que en un futuro no demasiado lejano volverán a ser necesarios cuando la actividad se reactive».