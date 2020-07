Picanto, la nueva productora de contenidos digitales

Juan Udampilleta, creador de Picanto, en plena acción en una producción, cunado la cuarentena no complicaba la reunión de trabajadores.

Joven y exitoso representante de una familia ligada a la televisión argentina (su madre es ni más ni menos que la histórica Productora Ejecutiva de Mirtha Legrand), Juan Manuel Urdampilleta supo construir su carrera en la industria audiovisual desde su adolescencia. Paso a paso, ha trabajado desde el puesto más bajo como meritorio de producción, ayudando en cuanto proyecto pudiera, hasta convertirse en uno de los productores creativos más importantes en el rubro. Hoy dirige una innovadora casa productora, Picanto, que desarrolla y produce contenido para Argentina y el resto de América.

Tras una vasta trayectoria en el mundo creativo televisivo , jefe de Operaciones en los centros de producción de Endemol Argentina para el mundo y sus últimos 5 años como director de Producción en Peppermind, a fines de 2019, Urdampilleta decidió dar el gran salto para pasar a liderar su propia compañía. Así nació Picanto, con la que el productor pretende “expandir los horizontes de producción hacia distintas plataformas y diferentes lugares en América”, según le cuenta a Ciudad Noticias, a través de una videollamada mientras cumple la cuarentena en su hogar.

Aunque para muchas actividades la pandemia generó demoras o suspensiones en los proyectos, la versatilidad y singularidad de negocios de Picanto hizo que la nueva compañía no tuviera que postergar su expansión ni modificar su plan de negocios, tal como explica su CEO: “El lanzamiento de Picanto estuvo enfocado en expandirnos creativamente en un sentido integral, apuntando a producir multiplataforma y aprovechar la positiva relación que construí con clientes durante mi carrera. La generación de contenido digital era una premisa fundamental en el lanzamiento de la empresa y ese rumbo se adaptó perfectamente al momento que atravesamos”.

Un guiño del destino llevó a Juan Manuel Urdampilleta a convertirse en un adelantado con su plan, puesto que meses después, el covid y su impacto en las condiciones para producir, llevó a las señales a prestar mucha más atención al material para plataformas digitales y Picanto ya estaba en ese sendero. El otro punto fuerte de la casa productora es la experiencia única y especialización de Urdampilleta en la producción de shows de gran escala y programas de juegos extremos. Esto es fundamental para un mundo televisivo que ha cambiado su horizonte de producción y apunta, fundamentalmente, al entretenimiento como gran herramienta de rating en tiempos globales de preocupación y desánimo.

Grandes desafíos, la responsabilidad de abrir nuevos mercados y algunas coproducciones con exitosas compañías internacionales asoman en el futuro de Juan Manuel Urdampilleta y su prometedora compañía. Esto le sienta perfecto al CEO de Picanto, todo este crecimiento repentino llega en el mejor momento de su carrera y, a pesar de la pandemia, está decidido a ratificar su liderazgo como productor creativo en 2020. Con 36 años, nos cuenta en esta nota cuál es la perspectiva para su casa productora y la industria televisiva una vez que el covid haya superado su pico de incidencia en el mundo.

–¿Por qué pensás que la pandemia no perjudicó a Picanto y tus planes de negocio?

-Algún proyecto se ha detenido, unas reuniones fueron postergadas; pero en general, nuestro flujo de trabajo se mantuvo estable y pudimos potenciar contenido para plataforma, algo que ya veníamos charlando con distintas señales y que recibieron green light una vez que se desató la pandemia. Aunque no lo creas, muchas cosas que estaban stand by se aceleraron porque las señales necesitaban completar su oferta digital.

–Más allá de este momento particular, ¿qué tiene para ofrecer Picanto?

-La experiencia personal y nuestro equipo en la creación, en el desarrollo y en la producción de formatos de entretenimiento. Hemos presentado muchos proyectos durante las últimas semanas. Algunos son formatos originales que van a dar que hablar y otros son proyectos que ya están en marcha, en plena preproducción. Cuando alguien nos pide el desarrollo de tal o cual formato, cómo realizarlo, cuál es la forma de optimizar recursos y ofrecer seguridad en el resultado, me doy cuenta de que todo lo que aprendí en mi carrera no fue en vano. Se puede lograr eficiencia y a eso apostamos como característica diferencial en la compañía.

–¿Sentís que tienen un plus diferencial en los formatos de juegos?

-Sin lugar a dudas y no por ser soberbio (se ríe). Nuestro equipo está altamente especializado en la realización de programas de gran escala. Hicimos temporadas de los más espectaculares y complicados shows internacionales. Wipe Out, XXS, Fear Factor para más de 50 países, 101 ways of leaving a game show y muchos más. Tenemos el know – how requerido para estos desafíos. Por eso, siento que esta crisis mundial y sus derivaciones no modificó nuestro rumbo, sólo lo aceleró.

–¿En qué sentido?

-En que los canales de Argentina y, principalmente, de otros países donde la pandemia ha superado sus picos están muy ávidos de producir, de lanzar nuevos game shows y hemos recibido bastantes propuestas para presupuestar y asociarnos a esos proyectos. En nuestro plan de negocios esto iba a ocurrir en una segunda etapa, primero queríamos fortalecer nuestra presencia en Argentina para intentar levantar la vara acá en cuanto a la calidad de los proyectos, a la inversión en tecnología y al contenido. Sin embargo, este cambio en la demanda de las audiencias nos hizo adelantar un estadío en la estrategia y estamos más que listos para aprovechar nuestro expertise.

–¿Te pesa la nueva responsabilidad como CEO?

-Fue muy pensada la decisión, a conciencia. Sentí que estaba preparado para hacerlo porque necesitaba crecer y sumar responsabilidades. Me arriesgué en un momento complicado económicamente pero mis ganas de expansión y desarrollo personal pudieron más que el temor. La televisión está en constante evolución y yo soy un bicho de televisión, del entretenimiento. Quería generar mi marca, mi sello. Creo que los avances tecnológicos y los hábitos de consumo han cambiado radicalmente y persigo la forma de crear contenido que se adapte a esas nuevas demandas. Es un desafío motivante, complicado pero sumamente enriquecedor y Picanto quiere dar batalla en el terreno de la innovación.

–¿Se pueden conocer los desarrollos en los que trabajan?

-Por ahora no, son proyectos grandes, con mucha gente involucrada y el mundo televisivo es muy cruel, muy competitivo. Hay que guardar bajo siete llaves cada idea porque la pelea por el rating y los contenidos originales es feroz. Ni bien estemos autorizados para dar a conocer los programas, lo haremos gustosos. Sólo puedo decirte que los formatos únicos en los que trabajamos apuntan a un público joven, moderno. No es cierto que la TV quedó obsoleta frente a las plataformas. Se puede producir con calidad y por suerte, muchas señales en el extranjero siguen invirtiendo en shows que impactan.

¿La expansión internacional de la empresa es una posibilidad real entonces?

Por supuesto, con el paso del tiempo, me he dado cuenta de que la capacidad de producción y la creatividad argentina saca adelante proyectos que en un comienzo parecen imposibles. Lo vi con cada una de las producciones internacionales que hicimos. Con las compañías en las que trabajé y ahora con Picanto, podemos adaptarnos perfectamente a los requerimientos de las grandes señales del mundo. Es una linda prueba hacerlo y pronto lo vamos a demostrar con estos proyectos que avanzan a paso firme.