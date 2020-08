Qué podría pasar si ponen restricciones al dólar

El Presidente estudia restringir aun más la compra de dólares.

El sábado 15, el presidente Alberto Fernández alertó que la demanda de los pequeños ahorristas de dólares era «un problema», por lo que aseguró que se estaba “estudiando” profundizar el cepo. En ese sentido, el periodista especializado en economía “Willy” Kohan detalló que el rumor más fuerte era que habría mayores restricciones a partir de septiembre.

Kohan agregó que desde el gobierno están analizando si impedir que las personas que ya compraron los u$s 200 no lo pudieran hacer al mes siguiente o solo permitir la compra de u$s 500 al año.

Dialogando con Fortuna, el consultor económico y financiero, Aldo Abram aseguró que esta medida “sería una mala idea” y que “sería mejor subir el impuesto PAÍS”. Para el Director Ejecutivo de Libertad y Progreso “perder ese ingreso fiscal en este momento sería lo menos conveniente”.

Asimismo, Abram sentenció que una mayor profundización en las restricciones a la compra de dólares “no va a hacer que la gente deje de adquirirlos, sino que se va a pasar al Blue”. “De esta forma, lo único que se va a conseguir es que la brecha entre el oficial y el paralelo se incremente aún más”, agregó.

Por otro lado, el economista se refirió a la posibilidad de que el dólar llegue a un precio que sea poco atractivo para los compradores y declaró que dicho valor “no existe”. “Mientras se sigan emitiendo pesos, las personas siempre van a ir al Blue”, opinó.

Además, Abram declaró que “cuando se restringe el mercado, la gente opta por “negrear” su patrimonio”. También, alertó sobre la posibilidad de una suba en los precios de los bienes y los servicios como consecuencia de una mayor depreciación del peso frente al dólar.

Por último, el Licenciado en Ciencias Económicas detalló que “cada vez que se impuso un cepo al dólar se salió de una manera traumática” y que “el costo político de esta decisión será altísimo”.

Aun así, Abram no cree que se genere un malestar explosivo, pero sí suma un nuevo enojo a los ya existentes.