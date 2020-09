Bioceres Crop Solutions aumentó sus ingresos un 46%

En el trimestre finalizado el 30 de junio, alcanzó los u$s 51,9 millones. Para el año fiscal 2020 los ingresos aumentaron 17 %.

Federico Trucco, CEO de Bioceres.

Bioceres Crop Solutions Corp. anunció esta semana sus resultados financieros consolidados para el FY4Q20 (consecuente con el segundo trimestre de 2020) y el período fiscal anual finalizado el 30 de junio de este año.

Durante el segundo trimestre de 2020 los ingresos de la compañía aumentaron 46% respecto del mismo período en 2019, impulsados por un aumento de las ventas internacionales de coadyuvantes, biofungicidas, inoculantes y packs para tratamiento de semillas. El sostenido incremento de ventas de fertilizantes microgranulados, principalmente en la Argentina, también contribuyó a los resultados positivos para el trimestre.

Para el año fiscal completo finalizado en junio 2020, los ingresos de la compañía crecieron un 17% respecto del período anterior, alcanzando u$s 174,2 millones.

El EBITDA ajustado para el trimestre aumentó 67%, a u$s 14,7 millones, reflejando el incremento en ventas, una composición de las mismas con mayor rentabilidad, y menores gastos generales y de administración. Para el año fiscal 2020, el EBITDA ajustado creció un 13% a u$s 46,5 millones, en línea con el crecimiento rentable de las ventas.

Durante el trimestre, Rizobacter Argentina, principal subsidiaria operativa de Bioceres obtuvo financiamiento por u$s 15 millones a través de la emisión de Obligaciones Negociables (ON) Serie III, con una duración de 18 meses y una tasa de interés nominal anual de 4,73%. De manera posterior al cierre del trimestre, Rizobacter Argentina obtuvo financiamiento adicional por u$s 17 millones mediante la emisión de la Serie IV de su programa de deuda corporativa, con vencimiento en agosto de 2023 y a una tasa anual de 0%.

En lo que respecta a HB4©, única tecnología mundial enfocada en tolerancia a stress hídrico en soja y trigo, la compañía continúa con el incremento de inventario de variedades en soja, con más de 20.000 hectáreas reservadas para la siembra durante la próxima temporada en el Cono Sur, en comparación a las 3.000 hectáreas sembradas durante el mismo período de 2019. Referido a HB4© en trigo, la compañía continúa preparándose para el lanzamiento comercial de variedades, avanzando en trámites regulatorios e incrementando los inventarios de semillas.

Federico Trucco, CEO de la compañía, dijo que “los resultados financieros y operativos de hoy reflejan el arduo trabajo de nuestros más de 400 colaboradores, el compromiso de nuestros clientes y socios en los 31 países donde se venden nuestros productos, la resiliencia de nuestra organización y de nuestra estrategia de crecimiento”.

“En un año en el que la rentabilidad del productor ha estado bajo presión, las condiciones económicas se han deteriorado, y en el que fuimos testigos de una de las disrupciones más dramáticas en nuestras vidas, debido al COVID-19, poder decir que logramos nuestros objetivos de crecimiento y rentabilidad iniciales mientras fortalecimos significativamente nuestra caja, me llena de enorme orgullo”, destacó.

“Al mismo tiempo, escalamos nuestro Programa HB4 de cientos de hectáreas a varios miles, ratificando aún más el valor de esta tecnología. Conservamos un fuerte enfoque en la ejecución de nuestros planes y nos mantuvimos alerta a las condiciones cambiantes en los mercados financieros, aprovechando rápidamente las oportunidades, como la emisión de deuda a tasas decrecientes y la eliminación de los warrants derivados de nuestro proceso de listado, dijo Trucco.

“Sin duda, desde casi cualquier punto de vista somos una organización más fuerte que hace un año, y nuestra confianza en lograr nuestros objetivos de crecimiento futuro es hoy aún mayor”, concluyó Trucco.

Por su parte, Enrique López Lecube, CFO de Bioceres, dijo: “El segundo trimestre de 2020 estuvo marcado nuevamente por una emisión de deuda exitosa, esta vez a través del mercado de capitales local por la vía de Obligaciones Negociables. Con esta emisión, alcanzamos uno de los objetivos que nos habíamos propuesto para el año fiscal finalizado en junio: incrementar la liquidez de la compañía y lograr una estructura de deuda adecuada de cara a nuestros planes de lanzamiento comercial de HB4, como así también a la expansión internacional de nuestras ventas en Latinoamérica, Europa y Sudáfrica”

“Posterior al cierre del trimestre, completamos la emisión de la Serie IV del programa de Obligaciones Negociables de Rizobacter, por un monto de $17 millones, plazo de 36 meses y tasa de 0%. Desde enero a la fecha, incluyendo la nota convertible emitida por Bioceres, la compañía ha recibido capital por un monto total de $82 millones de dólares, por lo que estamos muy satisfechos con el apoyo y la confianza que hemos recibido de la comunidad de inversores local e internacional”, finalizó concluyó López Lecube.