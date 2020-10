Dólar blue: incertidumbre y pesimismo en el mercado

Al no tener otra opción para comprar (los financieros tiene el "parking"), la gente se vuelca a dólar paralelo.

Este mediodía, el dólar blue estaba en $ 162, con un brecha con el oficial del 110%, en medio de numerosas versiones que corren en la city y con varios lugares de cambio que compran dólares a $ 156 pero que no venden.

«Va a terminar explotando», asegura el financista Christian Buteler. «Iba a pasar porque cortás la oferta y sólo te queda el dólar blue para comprar», agrega.

Para Buteler «Hay una conjunción de motivos» para que el blue suba y que «ponen nervioso al mercado. Hay muchas versiones: desdoblamiento cambiario, megadevaluación, cambios en el Gabinete, entre otras. Lo que ya se escuchó esta semana».

En cuanto a la brecha, «en el gobierno de Cristina Kirchner estuvimos cuatro años con brecha. No hay una fecha para que el dólar encuentre su equilibrio. Depende de la confianza en quien esté gobernando en ese momento. Ahora no se ve un plan, no hay confianza, sólo caos».

Ver también: El dólar Blue supera los $ 160

El asesor financiero Salvador Di Stefano da un panorama de la situación: «El PBI de Argentina va caer entre el 12% y 13% dependiendo de la consultora que uno mire, mientras en Brasil caería menos del 5%. Claramente Argentina no trabajó con una mirada integral la pandemia», asegura.

Y agrega: «Si a esto le sumamos los fanáticos de la intervención y la falta de dólares, el resultado es un cóctel explosivo para fin de año. Recesión, más faltante de mercadería y dólar blue a la suba nos llevan a un escenario de alta incertidumbre».

«Por otra parte, el gobierno tocó las tasas sólo como un maquillaje. Las leliqs bajaron del 38% al 37% anual, mientras que la tasa de pases pasó del 24% al 27% anual. Una medida técnica que impacta en las distintas calificaciones de los bancos, pero el público consumidor tendrá una tasa del 33% anual para plazos fijos menores al millón de pesos, y 30% para plazos fijos superiores al 30% anual», señala.

«Con estas tasas el dólar blue seguirá subiendo. Vamos a una brecha del 120% con el dólar oficial», concluye Di Stefano.

Alejandro Bianchi, fundador de asesordeinversiones.com, señala que puede haber «un cambio más drástico en la estructura monetaria».

Bianchi señala que si repunta la actividad, «la balanza comercial positiva de u$s 9.500 millones va a tener problemas. Se exportó más o menos lo mismo que el año pasado pero se desplomaron las importaciones».

Y advierte que si la actividad «se empieza a levantar un poquito, la balanza da negativa y encima la gente no vende dólares».

Señala que las presiones que se dan para que el paralelo suban son «por la cantidad de pesos. Hace diez días, los datos ya eran alarmantes. La base monetaria se duplicó y tenés otra base de pases y otra con las leliqs».

El financista que ya hay $ 2.271.000 millones de base monetaria, más otros $ 2.400.000 millones de pases y otros $ 2.600.000 millones de leliqs.

«Tenés 7.300.000 de millones de pesos. Cuando vos dividís esa base por las reservas, por más que tomes lo que está dibujado, te da números altos», indica.

En cuanto a las reservas en sí, calcula que de los u$s 42.000 millones, u$s 12.000 millones son depósitos de la gente. De los u$s 30.000 millones que quedan, u$s 19.000 millones son del swap chino que no se pueden tocar. En oro, que es muy difícil salir a venderlo, hay unos u$s 3.000 millones. Quedan u$s 7.000 millones.

Luego hay que tener en cuenta los DEG (Derechos Especiales de Giro) que se le deben al FMI, deudas con organismos multilaterales y quedan reservas netas por u$s 2.000 millones. Hay cálculos más optimistas que ubican esa cifra en u$s 3.000 millones.

«Hay tanta presión que es lógico que el blue suba», afirma Bianchi.

«Además, hay muchas empresas que fabrican productos que se comercializan en dólares, que no venden porque no saben si van a poder reponer», indica.

Y agrega: «Tenés un problema estructural por el que no van a entrar dólares» e indica que a pesar de que el gobierno haya bajado las retenciones tres puntos porcentuales no cree que «el exportador vaya a liquidar. Sólo lo va a hacer el que lo necesita».