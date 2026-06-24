Genneia, empresa argentina dedicada a la generación de energías renovables, estuvo presente en el Diálogo de Alto Nivel con el Sector Privado “Hacia una Agenda de Prosperidad: Posicionando a las Américas para una Nueva Ola de Oportunidades”, organizado en el marco de la 56° Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), realizada en Panamá.

El encuentro reunió a líderes empresariales, autoridades gubernamentales y representantes de organismos internacionales para debatir los desafíos y oportunidades de la región en materia de energía, comercio, inversión e innovación.

En ese contexto, el presidente de Genneia, Jorge Brito, integró el panel “Energía y Recursos Críticos”, donde compartió su visión sobre las oportunidades que posicionan a la Argentina como un actor estratégico en el nuevo mapa energético global, en la antesala de la 56ª Asamblea General de la OEA, encabezada por su Secretario General, Albert Ramdin, donde participarán presidentes y ministros de los países miembros e invitados especiales.

“Argentina puede convertirse en un hub global de energía e inteligencia artificial porque cuenta con una combinación única de recursos naturales, infraestructura en desarrollo y un marco regulatorio que empieza a brindar la previsibilidad que demandan las inversiones de largo plazo”, sostuvo Brito durante su exposición ante 350 líderes gubernamentales y empresariales globales. Y destacó que el país reúne condiciones excepcionales para consolidarse como uno de los principales destinos de inversión energética de la región, gracias a la complementariedad entre los recursos convencionales, no convencionales y renovables.

“La combinación de Vaca Muerta, el desarrollo del GNL, el potencial eólico de la Patagonia y la radiación solar del NOA nos coloca en una posición privilegiada para responder a la creciente demanda global de energía”, señaló.

Asimismo, remarcó el papel del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) como una herramienta clave para acelerar proyectos de infraestructura energética de gran escala.

“El RIGI es la herramienta jurídica y fiscal que el sector privado necesitaba para viabilizar grandes inversiones. Ofrece previsibilidad impositiva, aduanera y cambiaria por 30 años y cambia radicalmente la ecuación para proyectos como plantas de licuefacción de GNL y nuevas líneas de transmisión eléctrica”, afirmó.

Durante el panel también se abordó el crecimiento exponencial de la demanda energética asociada a la inteligencia artificial y la oportunidad que representa para países con abundancia de recursos energéticos competitivos.

“Hoy la inteligencia artificial demanda gigavatios de energía limpia en todo el mundo. Argentina ya cuenta con más de 6.000 MW de capacidad renovable instalada y algunos de los mejores factores de carga eólicos del planeta. Eso nos convierte en un destino altamente competitivo para la radicación de centros de datos de nueva generación”, explicó Brito.

En ese sentido, destacó que la disponibilidad de energía renovable será un factor determinante para la localización de las nuevas inversiones tecnológicas a nivel global.

“Los centros de datos requieren energía abundante, confiable y con baja huella de carbono. Tenemos la oportunidad de aprovechar nuestros recursos para atraer esas inversiones y desarrollar una nueva economía vinculada a la tecnología y el conocimiento”, agregó.

Finalmente, Brito sostuvo que el desafío del país es transformar su potencial energético en crecimiento económico sostenible y generación de valor agregado.

“La Argentina tiene la oportunidad histórica de pasar de ser un exportador de recursos a convertirse en un productor de energía y de industrias asociadas con proyección internacional. La combinación de nuestros recursos energéticos y un entorno cada vez más favorable para la inversión nos permite pensar en un desarrollo de largo plazo con mayor valor agregado”, concluyó.

La participación de Genneia en este espacio de alto nivel reafirma su compromiso con la promoción del diálogo público-privado y con el impulso de iniciativas que contribuyan a consolidar una matriz energética eficiente, competitiva y sostenible para la Argentina. El presidente de Genneia, Jorge Brito, integró el panel "Energía y Recursos Críticos", junto a ministros de energía y ejecutivos de empresas globales de energía, como Exxon y AES, donde compartió su visión acerca de las oportunidades que posicionan a la Argentina como un polo estratégico para la inversión energética y la inteligencia artificial.