Caravana electrónica: cómo la tecnología busca transformar la gestión ganadera y mejorar la rentabilidad del rodeo

La implementación obligatoria de las caravanas electrónicas en la ganadería argentina marca el inicio de una nueva etapa para el sector. Si bien su objetivo principal es garantizar la identificación individual de los animales y facilitar la carga de información en el Sistema Integrado de Gestión de Sanidad Animal (SIGSA), especialistas aseguran que el verdadero potencial de esta tecnología va mucho más allá del cumplimiento normativo.

La posibilidad de integrar la identificación electrónica con balanzas inteligentes, aplicaciones móviles y plataformas de gestión permite construir el historial completo de cada animal y acceder, en tiempo real, a información productiva, sanitaria y reproductiva para mejorar la eficiencia de los establecimientos. Ese fue uno de los principales ejes de la charla "Más allá de la caravana electrónica: tecnología integrada para una ganadería más eficiente", que reunió a Alfonso Cebral, líder del Área Ganadera de Villanueva, y a Ewen Wardman, referente internacional de iLivestock. "Muchos ya conocen las virtudes de esta tecnología. La propuesta es hablar de lo que viene después de la caravana y de la carga de datos en SIGSA", explicó Cebral durante el encuentro.

De Bahía Blanca a Miami: la firma argentina que lleva la carne premium a todo Estados Unidos

De identificar animales a gestionar información

Según el especialista, el desafío ya no pasa únicamente por colocar una caravana electrónica, sino por aprovechar toda la información que puede generar. Cuando un bovino ingresa a la manga para ser pesado, el operario puede consultar desde un teléfono celular no solo su peso actual, sino también su historial sanitario, la genealogía, la fecha de nacimiento, el tipo de servicio reproductivo utilizado y la evolución registrada en pesajes anteriores. "Lo importante es la información que se puede obtener más allá del peso", sostuvo Cebral.

Con esos datos disponibles al instante, el productor puede tomar decisiones durante el propio trabajo de manga, como determinar a qué corral debe destinarse cada animal según su desempeño productivo, su condición sanitaria o su destino comercial.

Más datos para producir más kilos

Para Cebral, la ganadería es "un negocio de poblaciones", donde conocer el desempeño individual permite identificar qué animales convierten mejor los recursos disponibles en producción.

Entre las variables que pueden optimizarse mediante el análisis de datos mencionó la cantidad de kilos de carne producidos por hectárea, el costo de producción por kilo, la tasa de extracción del rodeo y la eficiencia reproductiva. "Lo que no podemos controlar es cuánto va a valer el kilo que producimos. Pero sí podemos controlar cuántos kilos producimos y cuánto cuesta producir cada uno", afirmó.

La identificación electrónica también facilita detectar animales con rendimientos inferiores al promedio y seleccionar aquellos que muestran mejores resultados productivos o reproductivos, reduciendo así la variabilidad dentro del rodeo. En el caso de las hembras, por ejemplo, la información permite clasificarlas según la fecha de preñez, el tipo de servicio reproductivo, su condición corporal o los resultados obtenidos en distintos ciclos.

RIMI, una oportunidad para impulsar la inversión agropecuaria

Un ecosistema tecnológico integrado

Villanueva desarrolla junto con la empresa tecnológica iLivestock un ecosistema de gestión adaptado a la producción ganadera argentina. La plataforma, que opera desde 2015 y tiene presencia internacional, fue diseñada para integrarse con diferentes modelos de balanzas y con la infraestructura que ya poseen los establecimientos.

Uno de sus principales atributos es la compatibilidad con equipos de distintos fabricantes, evitando que el productor tenga que reemplazar toda la tecnología instalada para comenzar a digitalizar su gestión. "La idea es simplificar el trabajo, no hacerlo más complejo. Cada productor puede incorporar las herramientas que necesite en cada etapa", explicó Cebral.

Información en tiempo real para decidir mejor

Otra de las ventajas que destacaron los especialistas es que la información generada durante las tareas de manga puede compartirse de manera instantánea entre todos los involucrados en la operación. Mientras un operario registra el pesaje, otra persona puede realizar los apartes con la información actualizada e incluso un responsable ubicado fuera del establecimiento puede seguir el trabajo en tiempo real.

De esta manera, las decisiones dejan de depender de anotaciones manuales, planillas dispersas o de la memoria del encargado. Cada movimiento queda asociado a la identificación individual del animal y pasa a integrar una base histórica que puede utilizarse para futuras decisiones productivas. Además de agilizar los pesajes y la clasificación del rodeo, la tecnología reduce errores de carga, facilita el seguimiento sanitario y mejora la selección de lotes.

Para los especialistas, ese es el verdadero cambio que propone la incorporación obligatoria de las caravanas electrónicas: transformar una herramienta de identificación en la puerta de entrada hacia una gestión ganadera basada en datos. El desafío para los productores ya no será únicamente registrar información, sino convertirla en decisiones que permitan aumentar la productividad, reducir costos y mejorar la rentabilidad de cada establecimiento.

RM