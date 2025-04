Apple pierde US$ 300 mil millones por los aranceles de Donald Trump

Apple perdió US$ 300 mil millones en valor de mercado este jueves 3, a causa del temor generado por los aranceles recíprocos del presidente Trump. Las acciones del fabricante del iPhone se desplomaron casi un 9% en el primer día tras el anuncio del presidente estadounidense.

En ese sentido, la compañía se vio especialmente afectada por el gravamen del 54% sobre los productos importados de China. Cabe señalar que Apple fabrica la gran mayoría de su hardware en el país asiático. La firma también se ve perjudicada por los aranceles del 26% para India y del 46% para Vietnam, dos de sus otros centros de producción clave.

Según la CNBC, Apple se encamina a sus peores pérdidas diarias desde septiembre de 2020. Aun así, se mantiene como la empresa más valiosa del mundo, con una valoración de más de US$ 3 billones.

Las pérdidas se producen a pesar del esfuerzo a largo plazo del director ejecutivo Tim Cook por cultivar vínculos estrechos con Trump, incluyendo su asistencia a su toma de posesión en enero. De hecho, en febrero, Apple prometió US$ 500 000 millones para la economía estadounidense y anunció que crearía 20 000 empleos como parte de un esfuerzo para cortejar a Trump.

Algunos funcionarios sugirieron que Apple podría recibir una exención de los aranceles, pero hasta el momento, Trump no anunció ninguna decisión.

Jueves negro para las "7 Magníficas"

Otras empresas de las "7 Magníficas" también sufrieron la caída del mercado, según informó el New York Post. Tal es el caso de Amazon con una caída en sus acciones de casi un 8%, perdiendo más de US$ 163 mil millones en valor de mercado. En tanto, el proveedor de chips de inteligencia artificial, Nvidia, cayó un 5%, equivalente a unos US$ 140 mil millones de su valoración.

Meta, de Mark Zuckerberg, se desplomó más del 7%, mientras que Alphabet, la matriz de Google, perdió un 3% y Microsoft un 2%. Tesla, de Elon Musk, continuó su reciente caída libre con un descenso del 5%.

Trump y sus aliados afirman que los aranceles recíprocos son necesarios para reequilibrar los acuerdos comerciales internacionales injustos y animar a más empresas a fabricar sus productos en Estados Unidos.

