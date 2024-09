Warren Buffett cumple 94 años: Top 5 acciones de su portafolio

Este viernes 30 de agosto cumple 94 años uno de los hombres de negocios más respetados y escuchados en los mercados, Warren Buffett. Considerado como el "Oráculo de Omaha" por sus grandes dotes de visionario, el legendario inversor y presidente de Berkshire Hathaway cuenta con una fortuna de alrededor de US$ 147.000 millones y se ubica en la sexta posición en el ranking de los hombres más ricos del mundo.

Cabe destacar que Buffett tiene una de las carteras más exitosas a nivel global con un rendimiento de más del 51% a 3 años. De hecho, sus posiciones en este periodo de tiempo superan el rendimiento del S&P 500. De acuerdo con sus palabras, el secreto de su éxito es saber bien dónde invertir, con una visión a largo plazo, en compañías de valor, y sin dejarse llevar por los momentos de pánico.

Su portfolio no solo se destaca por incluir importantes participaciones en empresas líderes como Apple, Coca-Cola y Bank of America, sino también por su gran diversidad. Esto permitió que Berkshire Hathaway se consolide como una de las firmas de inversión más exitosas del mundo y supere el US$ 1 billón de valor de mercado.

Top 5 acciones de la cartera de Warren Buffett

Apple

Las acciones de Apple ocupan el 30% de su cartera. Si bien en los primeros seis meses del año se deshizo del 55,8% de las participaciones de la compañía, Buffett todavía mantiene 400 millones de nominales (US$ 84.248 millones).

Bank of America

Con un 13,5%, Bank of America es el segundo paquete accionario más grande dentro de su cartera. Tras la venta de 33,9 millones de acciones del banco estadounidense por casi US$ 1.500 millones el mes pasado, el "Oráculo de Omaha" tiene alrededor de 942 millones de acciones, lo que equivaldría a unos US$ 37.226 millones.

American Express

American Express, la empresa de tarjetas de crédito y pagos digitales, abarca el 12,7% del portafolio de Buffett gracias a sus 152 millones de acciones (US$ 35.105 millones).

Coca-Cola

Berkshire Hathaway tiene 400 millones de acciones (US$ 25.460 millones) que representan el 9,2% de la totalidad, de acuerdo con información de Forbes. Esto la transforma en la cuarta favorita del magnate inversor.

Chevron

Por último se encuentra la la petrolera Chevron Corporation que ocupa el 6,7% del portafolio de Buffett, con 119 millones de acciones (US$ 18.553 millones)

RM