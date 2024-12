¿Cómo administrar el aguinaldo y aprovecharlo al máximo?

El cobro del aguinaldo es uno de los momentos más esperados por los trabajadores. Generalmente este ingreso extra suele usarse para pagar deudas, para gastos de fin de año, vacaciones u otras necesidades económicas. Y para poder cumplir con estos pagos, es importante poder usar ese adicional de manera efectiva e inteligente.

“Si a este monto extra no se le busca un destino específico, se corre el riesgo de que el dinero termine diluyéndose entre los gastos habituales del mes y aumentando el consumo sin necesidad”, comenta Federico Palmisano, CFO de YONT. Y agrega, “es importante no gastar este extra en compras compulsivas o innecesarias. Para eso es clave armar un presupuesto mensual y no sufrir cada fin de mes”.

Cómo administrar el aguinaldo

⦁ Armar un presupuesto que contemple los gastos fijos, deudas y objetivos a cumplir que contemple el aguinaldo.

⦁ Separar un 20% del aguinaldo, ya sea para ahorrar o invertir, lo que ayudará a tener un colchón para emergencias o necesidades financieras.

⦁ Destinar una parte del aguinaldo a pagos necesarios y urgentes.

Una estrategia posible para utilizar de forma eficiente el aguinaldo es dividirlo de la siguiente manera:

⦁ 50% para saldar deudas

⦁ 30% para gastos impulsivos, placer o destinar a las vacaciones

⦁ 20% para ahorrar o invertir

“Si el aguinaldo, sumado al último sueldo del año, solo alcanza para cubrir los consumos de diciembre, lo mejor es definir prioridades, donde lo más importante son los gastos fijos. Pero si sobra algo de dinero conviene invertir y evitar los gastos desmedidos o endeudarse con la tarjeta de crédito”, sostiene Palmisano.

Para ese porcentaje que se destina a invertir y generar ganancias extras, el mercado de capitales es una buena alternativa para que ese dinero pueda resguardarse y no pierda valor frente a la inflación. Hacer inversiones es más fácil de lo que parece y no se necesita ser un experto en finanzas para acceder a sus beneficios.

“Es importante encontrar un equilibrio entre disfrutar del aguinaldo y asegurar pagos y estabilidad financiera”, resalta Palmisano.

