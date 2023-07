¿Dónde invertir el aguinaldo de junio, según el perfil de cada ahorrista?

Con el inminente cobro del aguinaldo, muchos ahorristas argentinos ya piensan de qué manera aprovecharlo. Si bien el destino principal suele ser el pago de deudas, existe la posibilidad de que algunas personas estén pensando en invertir ese excedente de pesos para poder obtener un beneficio en el mediano y largo plazo, en especial teniendo en cuenta la inestable situación económica de este año electoral.

Una oportunidad de para hacer rendir el dinero es el real estate. Este sector permite invertir montos muy bajos a cambio de una ganancia en dólares. Por lo tanto, brinda opciones para todas las necesidades.

En ese sentido, en Simplestate, una plataforma de inversiones en real estate, propone un plan a largo plazo donde se puede obtener una ganancia final o también la opción Renta Mensual, en la cual la trimestralmente se distribuyen dividendos en dólares que se depositan automáticamente en la cuenta del inversor y que suelen ser ideales para quienes buscan una renta todos los meses que ayuden a pagar gastos fijos

Otra idea es el Retiro Flex que brinda la posibilidad de retirar el capital y las ganancias a partir de los 90 días sin depender del plazo del proyecto. También, existe la opción Renta Final que ofrece una alternativa de ahorro en dólares que permite invertir a mediano plazo en real estate. Se obtiene una ganancia con un plus de rentabilidad al finalizar la inversión.

Aguinaldo de junio 2023: cuándo se cobra y cómo se calcula

Por su parte, Maximiliano Donzelli, Head of Research de IOL invertironline, recomienda una cartera de renta fija con la cual se apunta ganarle a la inflación estimada de los próximos doce meses. Por lo tanto considera que posicionarse en activos que ajusten con la inflación, conocido como instrumentos CER, representa la mejor opción para resguardar valor contra la suba de precios.

Para los inversores que quieran invertir pensando en gasto de corto plazo sugerimos el Bono del gobierno nacional T2X3 que ajusta su capital por el CER, logrando así acompañar a la inflación. Este bono con vencimiento en agosto del 2023 opera con un volumen considerable y a la fecha tiene una TIR de CER+0,6%.

Para aquellas personas que quieran invertir a largo plazo, se cuenta con el Bono del gobierno nacional DICP que ajusta su capital por el CER, logrando así acompañar a la inflación. Este bono con vencimiento en 2033 paga cupones semestrales a una tasa anual del 5,83% y paga amortización del capital a partir de junio de 2024 en cuotas iguales hasta su vencimiento.

A la fecha, cuenta con un rendimiento anual de CER+14,0%.

Tips para realizar una inversión inmobiliaria en Estados Unidos

Para aquellos inversores que quieran tener sus ahorros en dólares pensando en usarlo en más de un año, una buena idea sería apuntar a Obligaciones Negociables en dólares.

Estos instrumentos son bonos emitidos por las empresas privadas, que, al igual que otros instrumentos de renta fija, pagan cupones y se pueden amortizar en cuotas o a la fecha de vencimiento dependiendo de las condiciones propias de cada una de las obligaciones negociables en cuestión.

Por lo tanto, podrían entenderse como instrumentos similares a los bonos soberanos, pero emitidos y respaldado por los activos e ingresos de empresas privadas de primer nivel.

Para los interesados en una alternativa de bajo riesgo un portafolio simple se encuentra conformado en un 47% en la ON de YPF de Ley Extranjera (YMCHO), un 27% en la ON de Ley Local de Cresud (CS38O), y un 26% en la ON de IRSA 2028 (IRCFO).

Franquicias en EE.UU., una alternativa de inversión cada vez más popular en Argentina

Es una cartera ideal para alguien que busca dolarizar sus ahorros y quiere tener también una renta pasiva en dólares, con la posibilidad de invertir desde apenas $20.000. En promedio, la cartera tiene un rendimiento anual (TIR) del 7,2% y un vencimiento ajustado de 2,3 años.

Para los inversores que quieren potenciar su inversión con un objetivo de ahorro a más de un año y con una tolerancia de mayor riesgo, se sugiere tener CEDEARs de grandes empresas de Estados Unidos.

Desde el equipo de Research de IOL invertrironline consideran a Google (GOOGL) como una de las más atractivas, teniendo en cuenta su crecimiento en el sector Cloud, los avances realizados en Inteligencia Artificial y los atractivos ratios de valuación. A su vez, también se ve interesante invertir en Amazon (AMZN), ya que es una de las líderes también en cuanto a Inteligencia Artificial a través de Amazon Web Services (AWS). Si logra mejorar su eficiencia en cuanto al segmento e-commerce podría retomar una senda de crecimiento en los beneficios, considerando que posee una facturación trimestral de US$ 160.000 M.

Elecciones 2023: ¿En qué conviene invertir?

Otra opción para invertir el aguinaldo

Una de las opciones más contempladas es el plazo fijo tradicional. Cuenta con la ventaja de ser un instrumento ya conocido y de poco riesgo que permite una liquidez relativamente rápida (30 días).

Con estas colocaciones a un mes, se logra un extra gracias a los intereses que genera, que tras la última decisión del Banco Central (BCRA) de no modificar las tasas luego de conocerse el dato de inflación de mayo, ofrecen una tasa nominal anual (TNA) del 97%, con un rendimiento efectivo mensual del 8%.

RM