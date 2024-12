La Navidad está a la vuelta de la esquina y con ella, las ganas de sorprender a nuestros seres queridos con regalos especiales. En un mundo cada vez más digital, las compras online se consolidan como una opción conveniente y accesible para adquirir productos, no solo dentro del país, sino también desde el exterior. Con la reciente ampliación de las compras online internacionales, los argentinos cuentan con nuevas oportunidades para aprovechar esta temporada festiva. Pero, ¿cómo podemos sacarles el máximo provecho sin que los trámites o costos adicionales nos jueguen una mala pasada?

Hoy, comprar productos del exterior es tarea sencilla, pero, como todo en la vida, hay que tener en cuenta ciertos detalles para evitar dolores de cabezas. Gracias al auge del comercio electrónico, las opciones se multiplicaron y las plataformas internacionales como Amazon, eBay y otras, están a solo unos clics de distancia. Sin embargo, no es lo mismo hacer una compra desde el extranjero que adquirir un artículo local, por lo que es crucial comprender bien el proceso y los costos asociados.

Navidad 2024: Ofertas y promociones de los bancos para sus tiendas online

Una de las principales preocupaciones al comprar fuera del país es la cuestión de las aduanas. La noticia más relevante es la reciente ampliación de este límite, que establece que los argentinos pueden comprar hasta US$ 3.000 anuales sin pagar aranceles. Este aumento abre un abanico de oportunidades, pero requiere una correcta planificación para que los costos adicionales no nos sorprendan.

En ese sentido, el gobierno argentino decidió aumentar el límite para las compras online internacionales sin que se deban pagar aranceles, elevando el umbral a US$ 3.000 anuales. Esto significa que puedes adquirir una mayor variedad de productos, desde tecnología hasta ropa o juguetes, sin tener que preocuparte por los gastos extras que implica el pago de impuestos. Sin embargo, existe una exención de los primeros US$ 400 por compra, lo cual significa que no solo tendrás la posibilidad de realizar más compras, sino que una parte del valor total de cada pedido se librará de los aranceles.

Este cambio resulta una oportunidad especialmente relevante para quienes planean regalar productos exclusivos o importados. Si bien los costos de importación en Argentina son, históricamente elevados, esta medida representa un alivio, sobre todo si se planea hacer varias compras de bajo costo a lo largo del año.

Navidad 2024: ¿Cuál es la estrategia de las marcas para aumentar el consumo en las fiestas?

¿Courier o servicio postal? Pros, contras y costos de cada opción

Una de las decisiones clave al comprar en el exterior es la elección del método de envío. Los dos caminos más comunes son utilizar un courier o el servicio postal tradicional. Ambas opciones tienen sus ventajas y desventajas, por lo que es importante analizarlas antes de tomar una decisión.

El servicio postal, como el Correo Argentino, es una opción económica, pero suele ser más lento en comparación con los couriers privados.

Cómo funciona el sistema de Mercado Libre para hacer compras internacionales

Logística: cómo es el proceso hasta que el producto llega a tu casa

El proceso logístico para recibir productos comprados en el exterior consta de varias etapas, que van desde la compra en la tienda online hasta la entrega en tu domicilio. Generalmente, el paquete es enviado por la empresa de transporte hasta la aduana local, donde el producto es revisado y, en algunos casos, se realizan los trámites para el pago de impuestos. Una vez completado este paso, el paquete se distribuye por el servicio de correos o courier seleccionado, y finalmente llega a tu hogar.

Es crucial tener en cuenta el tiempo de espera, ya que los envíos internacionales pueden tardar desde unos pocos días hasta varias semanas. Además, los retrasos en la aduana o durante los picos de compras, como ocurre en Navidad, pueden afectar la fecha de entrega. Para evitar sorpresas, lo mejor es realizar las compras con antelación.

Compras y clics, claves para evitar estafas

Oportunidades para aprovechar de cara a la Navidad

Este año, con el nuevo límite de compras en el exterior y la posibilidad de exenciones, los consumidores argentinos tienen una oportunidad única para acceder a productos que, de otro modo, serían mucho más costosos o imposibles de encontrar. Si bien siempre existe el riesgo de los costos adicionales y los tiempos de espera, el balance entre las ventajas económicas y la oferta disponible puede hacer que las compras navideñas sean más emocionantes y satisfactorias que nunca.

Con una planificación adecuada y conociendo las opciones de envío, el límite de compra y las exenciones, podés aprovechar al máximo las oportunidades que se presentan y que esta Navidad llegue con regalos únicos.

*Fundador de Fixy